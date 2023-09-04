Huawei Mate 60 İşlemcisi Belli Oldu

2019'dan bu yana ABD yaptırımlarının gölgesinde faaliyetlerini sürdüren Huawei cephesinde yeni akıllı telefonlar için çalışmalar sürüyor. Çinli üretici kısa süre önce Mate 60 serisini vitrine çıkarırken, standart modelin hangi işlemciden güç alacağı açıklanmadı. Ancak bu durum an itibariyle değişmiş gibi görünüyor, zira kısa bir süre önce modelin hangi işlemciden güç aldığı belli oldu. İşte Huawei Mate 60 işlemcisi!

Huawei Mate 60 hangi işlemciden güç alıyor?

Bir Twitter (X) kullanıcısı, geçtiğimiz hafta tanıtılan Huawei Mate 60'ın cihaz bilgilerinin yer aldığı sayfanın ekran görüntüsünü paylaştı. Akıllı telefonun teknik özelliklerini gözler önüne seren görsele baktığımızda cihazın aynı zamanda Pro modeline de güç veren Kirin 9000s ile geldiğini görüyoruz.

Kirin 9000s yongası AnTuTu testlerinden 699 bin 783 puan aldı. Bu noktada günümüz amiral gemilerinin çoğu bu gibi testlerden 1 milyonun üzerinde puan alıyor, ancak Çinli üreticinin akıllı telefon için böyle bir iddiası bulunmadığını da belirtelim. Cihaz genel özellikleri itibariyle orta segmente hitap ediyor.

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5 nm mimariye sahip işlemci; 1x 2.62 GHz, 3x 2.15 GHz ve 4x 1.53 GHz çekirdeklerine ek olarak Maleoon 910 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Huawei Mate 60 özellikleri

ÖzelliklerDeğerler Ekran6.7 inç AMOLED panelEkran Çözünürlüğü2688 x 1216 piksel (Full HD+)Ekran Yenileme Hızı120 HzRenk Desteği10 bitPWM Karartma1440 HzEkran TasarımıDelikli tasarımİşlemciKirin 9000SBatarya Kapasitesi4750 mAhHızlı Şarj (Kablolu)66WHızlı Şarj (Kablosuz)50WArka Kamera50 MP ana kamera + 12 MP yardımcı sensör x 2Ön Kamera13 MPRAM12 GBDepolama256 GB / 512 GB / 1 TBFiyatlar (Çin'deki Yuan)12 GB + 256 GB – 5.499 Yuan (~750 $)12 GB + 512 GB – 5.999 Yuan (~820 $)12 GB + 1 TB – 6.999 Yuan (~960 $)

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