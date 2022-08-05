Huawei Mate 50'nin çıkış tarihi belli oldu!

ABD yaptırımlarının gölgesinde faaliyetlerini sürdüren Huawei'nin Mate serisi, kara listeye alınmadan önce tüm dünyada önemli satış başarılarına imza atıyordu. Ancak, söz konusu gelişmenin ardından şirket pazar payını büyük ölçüde kaybetti ve doğal olarak serinin satış rakamları düştü. Çinli üretici, günümüz itibariyle çeşitli çözüm yollarıyla yaptırımların neden olduğu yaraları sarmaya çalışıyor.

Huawei, yakında Mate 50 serisini piyasaya sürecek. Daha önce bu yılın sonlarına doğru tanıtılacağı iddia edilen modellerin net çıkış tarihi ve tasarımları ortaya çıktı. İşte ayrıntılar!

Huawei Mate 50 serisi kullanıcılara neler sunacak?

Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Huawei Mate 50 serisi 7 Eylül'de kullanıcıların beğenisine sunulacak. Mate 50e, Mate 50, Mate 50 Pro ve Mate 50 RS cihazlarını bünyesinde barındıracak seri yaptırımların getirmiş olduğu zorluklardan dolayı farklı işlemcilerden güç alacaklar.

Mate 50e, Mate 50 ve Mate 50 Pro, Huawei'nin Kirin 9000 işlemcisinin makyajlanmış versiyonu Kirin 9000S'ten güç alacak. Ancak RS, Kirin işlemcilerindeki stok sıkıntısı nedeniyle farklı bir yongayla gelecek.

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Mate 50, Image XMAGE desteği ve kamera tarafında önemli yeniliklerle gelecek. Ayrıca tüm bunlara rağmen kısıtlamalar nedeniyle 5G yerine 4G desteğine sahip olacak. Ancak bu son dönemde piyasaya sürülmeye başlanan 5G kılıflarıyla geçici bir süreliğine de olsa çözülebilir gibi görünüyor. Hatta mayıs ayında Soyealink, P50 Pro için bünyesinde 5G modem barındıran bir kılıf geliştirdi.

Yukarıda da belirtildiği gibi Huawei'den henüz akıllı telefonların çıkış tarihleriyle ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Ancak raporlara göre 7 Eylül'de Çin'de vitrine çıkacaklar. Son olarak kutudan çıkar çıkmaz geçen gün tanıtılan HarmonyOS 3.0 işletim sistemini çalıştıracak.

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