Huawei, Mate 50 ile rakiplerine para kazandıracak!

Geçtiğimiz hafta HarmonyOS 3.0 işletim sistemini duyuran Huawei, Mate 50 ailesinin Eylül ayında tanıtılacağını doğruladı. Mate 50 modellerinin, Huawei'in kendi yonga seti olan HiSilicon Kirin'den güç alamayacağı iddia ediliyor.

Kirin 9000 stokları Huawei Mate 50 için yeterli değil

Huawei, Mate 50 ailesiyle yeniden üst seviye akıllı telefon pazarında oynamak istiyor. Fakat ABD tarafından uygulanan yaptırımlar yüzünden Kirin yonga setinde stok sorunları yaşayan Huawei, en güçlü modellerine Kirin 9000 serisini yetiştiremeyebilir.

Bir süredir ortaya çıkan söylentiler, Huawei Mate 50 RS akıllı telefonun Kirin 9000S'ten gücünü alacağını gösteriyordu. Ancak Çinli şirketin Kirin yonga setinin üretiminin "neredeyse tükendiği" ve yeni amiral gemisinde farklı bir işlemciyi tercih edeceği belirtildi.

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Eylül ayında düzenlenecek lansmanda Huawei Mate 50, Mate 50 Pro ve Mate 50 RS isimli üç modelin duyurulması bekleniyor. Huawei'in şimdilik hangi yonga setini tercih edeceği belirsiz, ancak olası sızıntılar Mate 50 Pro için Snapdragon 888'in varlığına işaret ediyor.

Çinli sosyal medya platformu Weibo'da yayınlanan görüntüler, Mate 50 Pro'nun tasarımını ortaya koydu. Kavisli bir ekrana sahip olacağı belirtilen Mate 50 Pro, çentikli ekran geleneğini sürdürecek gibi görünüyor.

HarmonyOS 3.0 işletim sistemi ile sunulacak Mate 50 serisi, kamera tarafından birtakım iyileştirmelere yer verecek. Honor 50 serisinde de yer alan Huawei Image XMAGE teknolojisinin bu modellerde bulunması bekleniyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Çinli şirketin yeni amiral gemisi nasıl olacak? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!