Huawei Kurucusu Apple'a Hayranlığını Dile Getirdi

Huawei'nin kurucusu ve CEO'su Ren Zhengfei, katıldığı bir etkinlikte Apple'a olan hayranlığını dile getirdi. Bu açıklama, teknoloji dünyasında şaşkınlığa neden oldu.

Huawei, 2019 yılında ABD tarafından uygulanmaya başlanan yaptırımlar nedeniyle önemli tedarik sorunları yaşadı. Bununla beraber şirket değerinde de önemli düşüşler yaşayan marka, bu durumun üstesinden gelmeye çalışıyor.

Bugün ise Huawei'nin kurucusu ve CEO'su Ren Zhengfei, katıldığı bir etkinlikte Apple'a olan hayranlığını dile getirdi. Bu açıklama, teknoloji dünyasında şaşkınlığa neden oldu. İşte ayrıntılar…

Huawei kurucusu: "Bana Apple hayranı demek abartı olmaz"

Huawei'nin sponsoru olduğu Uluslararası Üniversite Programlama Yarışması'nda konuşma yapan Ren Zhengfei, teknoloji dünyasındaki rekabete karşı şaşırtıcı bir yaklaşımla Apple'a olan hayranlığını dile getirdi.

Apple'a ve Apple ürünlerine saygı duyduğunu dile getiren iş insanı, markanın ürünlerinin bu kadar iyi olmasının nedenini sürekli olarak düşündüklerini söyledi. Ayrıca Huawei'ye karşılaştırma yaparak kendilerini geliştirme fırsatı verdikleri için Apple'ın bir öğretmen olduğuna dikkat çekti.

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Zhengfei, son olarak kendisine Apple hayranı dendiğinde bunun abartı olmayacağını da vurguladı. Ünlü iş insanın böyle bir açıklama yapması, Çinli teknoloji şirketlerinin yabancı markalara karşı bakış açısı için yeni bir perspektif sunuyor.

Apple ve Huawei, hiç şüphesiz akıllı telefon pazarının en önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Yaptırımlara karşı dik bir duruş sergileyen Huawei, yakın zamanda amiral gemisi modeli Mate 60'ı tanıttı. Markanın kendi işlemcisi olan Kirin 9000s'den güç alan cihaz, ABD'yi ayağa bile kaldırdı. ABD'li yöneticiler, şirketin bu işlemciyi üretecek teknolojisinin olmadığını söyleyerek soruşturma başlattı.

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