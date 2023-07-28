Huawei, ihtiyaçlara en uygun ve değerli deneyimler sağlayan çözümler sunarak kullanıcılara farklı akıllı telefon seçenekleri sunuyor. Huawei P60 Pro, fotoğrafçılık deneyimini dönüştüren ultra lighting telefoto kamera ile öne çıkıyor. nova 11 serisi ise XD Portre özelliği ile üstün portre çekme deneyimi sunuyor. Mate 50 Pro ise SuperHub özelliği ile üretkenlik artırıcı bir deneyim sunuyor.

Huawei kullanıcılar için farklı akıllı telefon tercihleri sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei, iyi bir akıllı telefon arayışında olanlar için ihtiyaçlara en uygun ve değerli deneyimler sağlayan çözümler sunuyor. Huawei, kullanıcılara yaşam tarzlarına ve zevklerine en uygun çözümlerle buluşturuyor.

Akıllı telefon kamerasını ultra lighting telefoto kamera ile bütünsel biçimde geliştirerek fotoğrafçılık deneyimini dönüştüren Huawei P60 Pro, geniş diyaframlı lensten optik yola kadar akıllı telefon pazarında fotoğrafçılığı yeniden tanımlıyor.

Huawei, fotoğraflardaki karanlığı dağıtmak için en yeni Huawei P60 Pro'ya ultra aydınlatmalı telefoto kamera da ekledi. Yeniden tasarlanan optik yol ile artık sektördeki en yüksek ışık alımına sahip akıllı telefon kamerası olarak öne çıkıyor. Ultra aydınlatma telefoto kameranın çoklu lens grupları ile yüzde 178 daha fazla ışık sağlayan f2.1 geniş diyafram açıklığı bulunuyor.

nova 11 serisinde XD Portre özelliğini öne çıkıyor

nova 11 serisi, grup fotoğraflarından yakın çekim fotoğraflara kadar her türlü farklı fotoğrafa uygun üstün portre çekme deneyimi sunmak için birden fazla görüntüleme teknolojisini geliştirdi. nova 11 serisi, portrelerin her ayrıntısını ortaya çıkarmak için ilk kez XD Portre özelliğini kullanıyor.

nova 11 Pro, 60 MP ultra portre çift kamera, 100 derece ultra geniş açı, geniş arka plan, 4K görüntü kalitesi, mükemmel çözünürlük ve ışık hassasiyetiyle yükseltilmiş Huawei multivision fotoğrafçılıktan yararlanıyor. 8 MP yakın çekim portre ön kamera, çeşitli mesafelerde güzelliği net bir şekilde yakalamak için grup fotoğrafı, HD selfie, dokulu portre ve makyaj yakın çekim deneyimi dahil olmak üzere farklı zoomları destekliyor.

Her duruma uygun amiral gemisi: Mate50 Pro

Huawei Mate 50 Pro, dış mekanlardan ofise kadar her ortama uyum sağlayabiliyor.

Gerçek bir üretkenlik artırıcı olarak tanımlanan ve yeni bir dosya aktarım özelliği olan SuperHub; herhangi bir metni, resmi, videoyu veya dosyayı basılı tutmaya ve dosyaları geçici olarak depolamaya imkan tanıyor.

Daha sonra başka bir uygulamaya geçilebiliyor, dosyalar SuperHub'dan seçilebiliyor ve bunlar sorunsuz bir şekilde belgeye yapıştırılabiliyor. Cihazlar arasında çalışmak, akıllı telefon ve bilgisayar arasında çoklu dosya aktarımları için SuperHub'ın toplu aktarım özelliği de kullanılabiliyor.