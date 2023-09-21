Huawei, Kirin 9000S İşlemcili Mate 60 Serisini Tanıttı

Huawei, 7nm üretim süreci kullanılarak üretilen Kirin 9000S işlemcisinden güç alan Mate 60 serisini duyurdu. Ancak ABD, Huawei'nin bu işlemciyi üretecek teknolojiye sahip olmadığını iddia ediyor.

Huawei, geçtiğimiz haftalarda 7nm üretim süreci kullanılarak üretildiğini söylediği Kirin 9000S'ten gücünü alan Mate 60 serisini görücüye çıkardı. 5G teknolojisini destekleyen bu seri, ABD'nin radarından kaçmadı. ABD'li yöneticiler, şirketin bu işlemciyi araştıracağını söyledi.

ABD: Huawei'nin bu işlemciyi (Kirin 9000S) üretecek teknolojisi yok

Huawei Mate 60 serisi, Çinli şirket SMIC ile iş birliğinde geliştirilen Kirin 9000S yonga setinden gücünü alıyor. 7nm üretme kabiliyeti ise Çin'in yarı iletken endüstrisi için büyük bir teknolojik başarı anlamına geliyordu.

Ancak bu gelişme, ABD'de bazı endişelere yol açtı. Hem Huawei hem de SMIC, ABD'li teknolojilerin çip üretim teknolojisini Çin'e transferini engellemeyi amaçlayan bazı ihracat kontrollerine tabi tutuluyor. İddialara göre her iki şirketin, 7nm sürecini ve 5G'yi üretebilecek bir teknolojisi bulunmuyor.

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ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo tarafından yapılan açıklamaya göre, Biden yönetimi Huawei'nin çipiyle dehşete düşmüş durumda. Bazı ABD'li siyasetçiler ise Çinli teknoloji firmalarına daha sıkı yaptırımlar uygulanmasını istiyor.

Ancak Bakan Raimondo, Çin'in kritik teknolojilere erişimini engellemek için her adımı attıklarını ifade etti. SMIC'in, 7nm yongasını yerli teknolojiler kullanarak üretmiş olabileceği iddialarını yalanladı. Bu yüzden Huawei'nin dış kaynakları kullandığı düşünülüyor.

Analistler, 7nm çipleri üretebilmenin Çin'in çip endüstrisinde yeni bir sayfa açmış olabileceğine inanıyor. Ancak SMIC'in bunları ticari ölçekte üretip üretemeyeceği konusunda soru işaretleri bulunuyor. Bu da Mate 60 serisindeki Kirin 9000S yonga setine dair yeni tartışmalar yaratıyor.

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