Üye Girişi
Haberler

Huawei Kirin 9000, yeni Kirin 9000s'i geride bırakıyor

Güncelleme:
Abone Ol

ABD yaptırımları nedeniyle Huawei, 2023'te piyasaya sürdüğü Kirin 9000s işlemcisi, performans testlerinde eski Kirin 9000'in gerisinde kaldı. Bu durum, Huawei'nin inovasyon gücünü ve gelecekteki EUV teknolojisi geliştirme potansiyelini sorgulatıyor.

ABD yaptırımları, Huawei'yi zor durumda bıraksa da şirket pes etmiyor. Son haber ise akıllara durgunluk verecek cinsten. 2020 yılında üretilen Huawei Kirin 9000 işlemcisi, 2023'ün yeni gözdesi Kirin 9000s'i performans testlerinde geride bıraktı. İşte sonuçlar…..

Huawei Kirin 9000, yeni Kirin 9000s'i geride bırakıyor

ABD yaptırımları nedeniyle Huawei, 2022'de P50 ve Mate 50 serilerini, 2023'te de P60'ı 4G olarak piyasaya sürmek zorunda kaldı. Ancak Ağustos 2023'te sürpriz bir hamleyle Mate 60 serisini Çin'in en büyük çip üreticisi SMIC tarafından geliştirilen 7nm Kirin 9000s 5G işlemcili olarak sundu. Bu işlemci nasıl üretildi, kimse tam olarak bilmiyor.

Huawei'nin yaptırımlara rağmen SMIC ile birlikte bu başarımı nasıl elde ettiği ise büyük bir gizem. Ancak meraklı kullanıcılar boş durmadı ve her iki çipin performansını kıyaslayan çeşitli testler gerçekleştirdi. Sonuçlar ise beklenmedik şekilde herkesi şaşırttı. Daha yeni olmasına rağmen Huawei Kirin 9000s, birçok kritik testlerde, eski Kirin 9000'in gerisinde kaldı.

Can sıkan sorunlara elveda! iOS 17.2.1 yayınlandı

Geekbench 6 testinde yeni Huawei Kirin 9000s işlemcisi tek çekirdekte 1315, çoklu çekirdekte 4078 puan aldı. 2020 Kirin 9000 ise sırasıyla 1259 ve 3486 puanla öne geçti. AnTuTu 10'da iki işlemci de benzer performans gösterdi.

Ancak grafik işlemcisinde (GPU) eski çip büyük fark attı. Yeni Huawei Kirin 9000s 200 bin 982 puan alırken, 2020'nin Kirin 9000'i 315 bin 801 puanla fark attı. Üstelik 3DMark Wild Life testinde de eski çip yüzde 20 daha hızlı çıktı.

Bu performans farkı, iki işlemcinin üretim süreçleriyle yakından ilişkili. Kirin 9000, TSMC'nin 5nm teknolojisiyle imal edilirken, Huawei Kirin 9000s SMIC'nin ikinci nesil 7nm teknolojisiyle üretilmiş durumda. Görünüşe göre ABD yaptırımları nedeniyle Huawei ve SMIC, derin ultraviyole litografi (DUV) cihazları ile ancak bu kadarını başarabiliyor.

Peki gelecek ne getirecek? ABD, Çin'e EUV litografi cihazlarının satışını yasakladı. Ancak geçtiğimiz ekim ayında Canon'un yeni nanoimprint litografi (NIL) teknolojisi üretim açmazını kapatabilir mi? Bu teknoloji ile 5nm, hatta gelecekte 2nm çipler bile üretilebilir hale gelme durumu var.

Peki daha da korkutucu haber ne? Bir yıl önce Huawei'nin EUV bileşenleri ve bu teknolojiyi kullanma süreci ile ilgili patent başvuruları yaptığı ortaya çıktı. Şu an SMIC'nin Kirin 9000s'i üretmek için bu teknolojiyi kullanıp kullanmadığı bilinmiyor. Ancak Huawei yaptırımlara rağmen kendi EUV litografi teknolojisini geliştirirse, sonuçlar ABD yasaları için çok daha endişe verici olacaktır.

Huawei'nin yeni çipinin eski çipten geride kalması herkes için beklenmedik bir gelişme ve bu durum teknoloji dünyasını şaşırtmış durumda. Gelecekte ise ABD yaptırımlarının Huawei'nin inovasyon gücünü ne kadar köreltebileceği ve şirketin kendi EUV teknolojisini geliştirip geliştiremeyeceği merakla bekleniyoruz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Amerika Birleşik Devletleri Çin Halk Cumhuriyeti Huawei Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yılanlar omurgalı mıdır? Yılanlar kaç yıl yaşar? Yılanlar ne yer? Marmaray seferleri durduruldu mu? Marmaray seferleri ne zaman açılacak, başlayacak? Marmaray seferleri neden durduruldu? MARMARAY İNTİHARI SON DAKİKA 20 ARALIK 2023! Marmaray Üsküdar durağı, istasyonu neden durdu? Ayrılık Çeşmesi Marmaray çalışıyor mu? Ren geyikleri nesli tükendi mi? Ren geyikleri kaç yıl yaşar? ÜSKÜDAR MARMARAY SON DAKİKA! Üsküdar Marmaray intiharı nedir? Marmaray seferleri durduruldu mu? Marmaray ne oldu? SON DAKİKA! 20 Aralık Marmaray seferleri neden durduruldu? GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 2023 | Bugün Çeyrek altın ne kadar 2023? Gram ve Cumhuriyet Altını ne kadar oldu? Gökçe Gökçen evli mi? Gökçe Gökçen eşi, sevgilisi kim? SÜPER LİG PUAN DURUMLARI: Trendyol Süper Lig puan tablosu 2023 1., 2., 3. hangi takım? Süper Lig puan durumu 2023 gol krallığı yarışı! MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN? 2023 Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman? Merkez Bankası Aralık toplantısı ne zaman? Çam ağacı süslemek Türk geleneği mi? Çam ağacı süslemek Türk adetlerinde var mı? Yılbaşı ağacı süslemek Türklerin mi? Oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 31 Mart 2024 yerel seçimlerde hangi il saat kaçta oy kullanacak? İl il oy kullanma saatleri! Ebru Şancı kimdir? 2. Sayfa konuğu Ebru Şancı kaç yaşında, nereli? Ebru Şancı biyografisi! Ece Ronay kimdir? İnfluencer Ece Ronay kaç yaşında, nereli? Ece Ronay'ın hayatı ve biyografisi! Altın Kafes final mi yapıyor? Altın Kafes son bölüm, 5. Bölüm (FİNAL) fragmanı yayınlandı mı? Altın Kafes neden bitti?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title