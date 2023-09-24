Huawei, Kenya'da kadınların dijital becerilerini geliştirmek için MaMa Doing Good ile ortaklık kurdu

Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei, Kenya'nın First Lady'si Rachael Ruto tarafından kurulan ve kar amacı gütmeyen bir kuruluşla, kadınların ve kız çocuklarının dijital becerilerini geliştirmek üzere bir ortaklık kurduğunu açıkladı. Huawei ve MaMa Doing Good arasındaki mutabakat anlaşması kapsamında 14.000'den fazla kadın grubunun dijital becerilerin aktarımından yararlanacağı belirtildi.

NAİROBİ, 24 Eylül (Xinhua) -- Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei, Kenya'nın First Lady'si Rachael Ruto tarafından kurulan ve kar amacı gütmeyen bir kuruluşla, kadınların ve kız çocuklarının dijital becerilerini geliştirmek üzere bir ortaklık kurduğunu açıkladı.

Huawei, Kenya'nın başkenti Nairobi'de Cuma günü yaptığı açıklamada, Huawei ve MaMa Doing Good arasındaki mutabakat anlaşması kapsamında 14.000'den fazla kadın grubunun dijital becerilerin aktarımından yararlanacağını söyledi.

Huawei açıklamasında, "Bu stratejik ortaklık MaMa Doing Good'u ve hizmet verdikleri kadınları öğrenmeye ve dijital okuryazarlık eğitimine yardımcı olacak cihazlarla donatmayı amaçlıyor. Bu işbirliği, Kenya'daki kadınların temel dijital becerilerle güçlenmesini ve dijital uçurumu kapatmayı hedefliyor" denildi.

MaMa Doing Good İcra Kurulu Başkanı (CEO) John Chumo, Huawei ile Kenya'daki kadın ve kız çocuklarının dijital becerilerini geliştirmeyi amaçlayan ortaklığın altını çizdi. Chumo, kadınlar ve kız çocukları için dijital becerilere yatırım yapmanın toplumsal cinsiyet eşitliği, yoksulluğun ortadan kaldırılması ve refahın paylaşılmasına yönelik ilerlemeyi hızlandıracağını vurguladı.

Huawei Kenya CEO yardımcısı Steven Zhang, MaMa Doing Good ile yapılan ortaklığın modern teknolojiden yararlanarak kadınlar arasında sosyal ve ekonomik ilerlemeyi geliştirmeyi amaçladığını söyledi. Zhang, "Bu işbirliği sayesinde, teknolojinin giderek yaygınlaştığı ve ekonominin çoğu sektöründe sanal bir rol oynadığı bir dönemde, dijital uçurumu kapatmayı ve Kenya'daki kadınlar için daha aydınlık bir gelecek yaratmayı amaçlıyoruz" dedi.