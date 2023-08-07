Huawei, kendi işletim sistemi olan HarmonyOS'a sahip olan spor otomobilini tanıttı. Otomobilin tasarımı ve özellikleri hakkında bilgi veren Huawei yöneticisi, üretim modelinin yakında piyasaya sürüleceğini belirtti.

Huawei, kendisine gelen Android kısıtlamasının ardından kendi işletim sistemi olan HarmonyOS'a yöneldi. Kendi telefon ve tabletlerini HarmonyOS işletim sistemi ile piyasaya sürmeye başlayan şirket, geçtiğimiz gün HarmonyOS 4'ü tanıttı. HarmonyOS 4'ün ardndan şirketin işletim sistemi ile çalışan ilk otomobil de görücüye çıktı.

Huawei, kendi işletim sistemi ile çalışan spor otomobili tanıttı

Huawei yöneticisi Richard Yu, şirketin Zhixuan otomotiv bölümünün tamamen elektrikli otomobil modeli hakkında ilk ipuçlarını paylaştı. HarmonyOS 4 işletim sistemine sahip olan bu araç, sadece şirket için değil otomobil sektörü için de önemli bir kilometre taşına işaret ediyor.

Yeni otomobilin tasarım dilinin çığır açacağını ve hayal gücünü zorlayan bir deneyim sunacağı vaat eden yönetici, üretim modelinin ise bu çeyreğin sonlarında gün yüzüne çıkacağını belirtti. Ayrıca otomobilin ön kısmında bulunan 'LUXEED' adının da Huawei'nin bünyesindeki yeni markayı nitelendirdiği ifade ediliyor.

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Uzmanlar, Luxeed markasının Huawei'nin bir başla Çinli otomobil üreticisi olan Chery ile arasındaki bir işbirliğinin sonucu doğmuş olabileceğine inanıyor. "Luxury ve Exceed"kelimelerinin birleşimi ile ortaya çıktığı düşünülen bu ismin, Chery'nin alt markası olan Exceed'i simgelediği de yapılan iddialar arasında.

Huawei, otomobil sektöründe uzun süredir yer alıyor. Şirket daha önce Çinli JAC ve BAIC'nin Arcfox markasıyla da ortaklığa gitmişti. Şimdi ise muhtemelen Chery ile yapılan ortaklık sonucu oluşan bu spor otomobil ile Huawei, otomotiv dünyasındaki yerini kanıtlamak istiyor gibi görünüyor.

Huawei, HarmonyOS işletim sistemini her geçen gün geliştirerek komple bir ekosistem oluşturma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Peki siz Huawei ve otomotiv sektöründeki çalışmaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın!