Huawei, İlk Yarıda Gelirini Artırdı

Çinli teknoloji devi Huawei, yılın ilk yarısında önceki yıla göre yüzde 3,1 artışla 310,9 milyar yuan gelir elde ettiğini açıkladı. Şirketin bilgi ve iletişim teknolojisi altyapısı ve tüketici faaliyeti gelir katkısı sağladı.

SHENZHEN, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çinli teknoloji devi Huawei, Cuma günü açıklanan faaliyet sonuçlarına göre, yılın ilk yarısında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artışla 310,9 milyar yuan (43,4 milyar ABD doları) gelir elde etti.

Net kar marjının ilk altı ayda yüzde 15 olduğunu belirten Huawei, genel performansın beklentilerle uyumlu olduğunu bildirdi.

Şirketin bilgi ve iletişim teknolojisi altyapı faaliyeti 167,2 milyar yuan, tüketici faaliyeti ise 103,5 milyar yuan gelir katkısı sağladı.

Şirketin Dönem Başkanı Meng Wanzhou, Huawei'nin müşterileri ve ortakları için değer yaratmaya odaklanarak dijitalleşme, akıllı teknoloji ve karbondioksit emisyonlarının azaltılması trendlerinden yararlanmak için temel teknolojilere büyük yatırım yaptığını söyledi.

Şirket 2022 yılında, bir önceki yıl 636,8 milyar yuan olan toplam gelirini 642,3 milyar yuana yükseltti. Ar-Ge harcamaları ise aynı yıl 161,5 milyar yuana yükselerek şirketin toplam gelirinin yüzde 25,1'ini oluşturdu.

Merkezi Shenzhen'de bulunan Huawei, bilgi ve iletişim teknolojisi altyapısı ve akıllı cihazlar alanında lider bir küresel sağlayıcı.