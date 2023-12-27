Huawei, HarmonyOS PC sürümünü yakında çıkaracak

ABD'nin yaptırımları sonra Amerikan teknolojilerine erişemeyen Huawei, kendi yazılımlarını geliştirmeye başladı. Bu kapsamda tüm ürünlerini birleştirmesi için HarmonyOS (Çin'de Hongmeng olarak adlandırılıyor) geliştirdi. Bugün yapılan etkinlik sonrasında ise HarmonyOS PC sürümünün neredeyse hazır olduğu belirtildi.

HarmonyOS PC sürümü ne zaman çıkacak?

Huawei, HarmonyOS işletim sisteminin yakında bilgisayarlara gelebileceğini açıkladı. Bu kapsamda sistemi otomobiller, tabletler ve akıllı telefonların ötesine genişletmek istediğini ifade etti. Çinli teknoloji devinin planlarını bilen kaynaklar, bilgisayar için tasarlanmış HarmonyOS'in hazır olduğunu bildirdi.

Huawei henüz bu konuda açıklama yapmadı, ancak önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi bekleniyor. İlk olarak 2019 yılında akıllı telefonları için çıkış yapan işletim sistemi, bu kapsamda yeni cihaz kategorisine yönelik ilk büyük hamlesini yapmış olacak.

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HarmonyOS, Huawei'nin Android ve Windows kullanmasını engelleyen ABD yaptırımlarının ardından geliştirildi. Android tabanlı EMUI arayüzünün yerini alan işletim sistemi, şu anda 500 milyona yakın cihazda kullanılıyor.

Huawei'nin amacı, HarmonyOS'in her türlü aygıta güç vermesini sağlamak ve farklı donanımlar arasında deneyim yaratmak. İşletim sisteminin PC odaklı bir sürümü üzerinde çalışılması ise bu vizyonda önemli bir adım olarak görülüyor.

HarmonyOS PC sürümünün açık kaynaklı olacağı ve OpenHarmony yapısıyla sunulacağı belirtildi. Daha önceki testlerde OpenHarmony'nin dizüstü bilgisayarda kullanılabiliyor olması, Huawei'nin bu kapsamdaki çalışmalarını da destekler nitelikte.

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