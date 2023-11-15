Huawei, HarmonyOS Next sürümüyle Android'e veda ediyor

Huawei, Google ile yaşadığı sorunlar nedeniyle HarmonyOS'u kullanıma sunuyor. İddialara göre HarmonyOS Next sürümüyle Huawei, Android'e tam anlamıyla veda edecek.

Bir zamanlar akıllı telefon dünyasının en iyi isimlerinden olan Huawei, şimdilerde Google ile yaşadığı sorun nedeniyle zorlanıyor. Bu nedenle yeni işletim sistemi HarmonyOS 'u kullanıma sunan şirket, dikkat çeken iddialarla gündeme geldi. Söylentilere göre Huawei, HarmonyOS Next sürümüyle Android'e tam anlamıyla veda edecek.

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ABD ve Çin arasında uzun zamandır süren bir savaş var. Bu ticaret savaşı ise teknoloji şirketlerini büyük oranda etkiledi. En çok etkilenen şirket ise Huawei oldu. Bunun üzerine şirketin Google ile yaşadığı ayrılık da tuzu biberi oldu.

Tüm bu sorunlarla birlikte Google'ın Play Store gibi hizmetlerini kullanamayan Huawei, yeni işletim sistemi HarmonyOS'u piyasaya sürdü. Kendi işletim sistemi adı altında HarmonyOS'u kullanıma sunan Huaewi, bu sistemin Android tabanlı olmadığını söylüyor. Ancak tam olarak da öyle değil.

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Bunun nedeni ise HarmonyOS'un Android sisteminin bir parçası olan ve uygulamaları yüklemeleri sağlayan APK uzantılı dosyaları çalıştırabiliyor olması. Ancak bugün ortaya çıkan haberler bu durumun yakın zamanda değişeceğini gösteriyor. İddialara göre Huawei, HarmonyOS Next sürümüyle Android hizmetlerinden tam anlamıyla kopacak.

Şirket bu yılın başında bir konferans düzenledi. Bu konferansta ise "HarmonyOS Next" adını verdiği işletim sisteminden söz etti. Bunun dışında yeni sürüm hakkında detay vermedi. Ancak iddialar yeni sürümün, Android hizmetlerinin yer almayacağı bir işletim sistemi olabileceğini gözler önüne eriyor.

Bu iddialara en büyük kanıt ise birkaç ay önce ortaya çıktı. Çin'in sosyal medya platformu olan Weibo'da, HarmonyOS Next ile ilgili bazı demo videolar paylaşıldı. Videolarda ise işletim sisteminin artık APK dosyalarını çalıştırmadığı görüldü. Bu da Huawei'nin HarmonyOS Next ile bağımsız bir işletim sistemini ortaya koymaya çalıştığını gösteriyor.

Peki, siz Huawei HarmonyOS Next sürümü hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce başarılı olacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!