Huawei HarmonyOS 4 Kullanıcı Sayısı 60 Milyonu Aştı

Çinli telekom devi Huawei tarafından geliştirilen HarmonyOS 4 işletim sistemi, kullanıcı sayısının 60 milyonu aştı. HarmonyOS, akıllı ekranlar, tabletler, giyilebilir cihazlar ve otomobiller gibi çeşitli cihazlar için tasarlanmış açık kaynaklı bir işletim sistemidir.

SHENZHEN, 25 Eylül (Xinhua) -- Çinli telekom devi Huawei tarafından geliştirilen HarmonyOS 4 işletim sisteminin kullanıcı sayısının 60 milyonu aştığı bildirildi.

Huawei Tüketici İş Grubu CEO'su Yu Chengdong, Pazartesi günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde düzenlenen bir ürün lansmanında yaptığı açıklamada, "HarmonyOS 4'ün sadece birkaç gün önce 50 milyon civarında kullanıcısı vardı. Bu rakam an itibarıyla 60 milyonu aştı ve her gün yaklaşık 1,2 milyon yeni kullanıcı ekleniyor" dedi.

Akıllı ekranlar, tabletler, giyilebilir cihazlar ve otomobiller de dahil olmak üzere çeşitli cihaz ve senaryolar için tasarlanmış açık kaynaklı bir işletim sistemi olan HarmonyOS yahut Çince adıyla Hongmeng, ilk olarak Ağustos 2019'da piyasaya sürülmüştü.