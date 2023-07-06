Huawei, hafif amiral gemisi tablet Huawei MatePad Air'i piyasaya sürdü

Huawei, orta düzey iş profesyonellerine yönelik hafif bir amiral gemisi tablet olan Huawei MatePad Air'i piyasaya sürdü. Tablet, ince tasarımı ve üretkenlik özellikleriyle dikkat çekiyor. HarmonyOS 3.1 ile cihazlar arası iş birliği sağlayan tablet, ön satışa özel indirimlerle birlikte satışa sunuluyor.

Huawei, orta düzey iş profesyonellerine yönelik hafif bir amiral gemisi tablet olan Huawei MatePad Air'i piyasaya sürdü.

Şirket açıklamasına göre, 6,4 mm kalınlığında ve 508 gram ağırlığında ince bir tasarıma sahip tablet, önceki MatePad ürünlerinin ikonik endüstriyel tasarımlarını miras alan minimalist bir görünüme sahip.

Huawei MatePad Air, 2800 x 1840 piksel çözünürlüğe ve 3: 2 üretkenlik ekranına sahip 11,5 inç Huawei FullView Ekrana sahip. Tablet, ofis görevleri için daha geniş bir ekran alanı sunuyor.

Maksimum 144 Hz ekran yenileme hızını destekleyerek canlı renklerle sorunsuz görüntüleme sağlıyor. Uyarlanabilir yenileme hızı 30 Hz ila 144 Hz arasında değişerek performansı ve pil ömrünü optimize ediyor. Tablet, Huawei M-Pencil ile uyumlu olup el yazısı ve çizim için gecikmeyi azaltıyor.

Huawei MatePad, tanıdık masaüstü uygulamalarına erişim sağlayan PC App Engine teknolojisi ile tablet üzerinde çalışmayı kolaylaştırıyor. WPS Office masaüstü arayüzü, pencere özellikleri, dokunmatik etkileşimler ve klavye/fare desteği üretkenliği artırıyor.

Çıkarılabilir Akıllı Manyetik Klavye, manyetik eşleştirme, kesintisiz şarj, ses girişi ve kısayol tuşları sunuyor. Huawei Notes, bölünmüş ekran notları ve yakınlaştırma, Hızlı notlar ve kolay not alma için fırçalar gibi gelişmiş özelliklere sahip. Bölünmüş ekran notları, Çoklu Pencere ve çoklu segment kaydı ile çoklu görevleri destekliyor.

Huawei MatePad Air, HarmonyOS 3.1'i kullanarak cihazlar arası sorunsuz iş birliği sağlıyor. Multi-Window ve App Multiplier üretkenliği artırırken, SuperHub cihazlar arasında dosya aktarımını kolaylaştırıyor. Eğlence için tablet, arkadaşlarınızla ve ailenizle içerik paylaşmak için çift kulaklık bağlantısını da destekliyor.

Huawei MatePad Air, 12 bin 999 TL fiyatla Huawei Online Mağaza üzerinden ön satışa sunuluyor. Ön satışa özel 1.000 TL değerinde sepet indirimi ve 5 bin 496 TL değerinde FreeBuds SE kulaklık hediye ediliyor.

MatePad 11.5

Huawei ayrıca genç profesyoneller ve öğrenciler için tasarlanmış bir tablet olan Huawei MatePad 11.5'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Tablet, 11,5 inç yüksek yenileme hızına sahip ekran, çıkarılabilir klavye ve HarmonyOS 3.1 özelliklerine sahip.

Tablet, geniş bir ekran alanına ve tamamen metal yekpare gövde tasarımına sahip. Ayrıca sinyal optimizasyonunu destekliyor ve düşük mavi ışık ile net bir görüntüleme deneyimi sunuyor. Huawei Akıllı Klavye, kolay yazma ve AI ses girişi sağlıyor.

HarmonyOS 3.1, sorunsuz çoklu cihaz iş birliği ve çoklu görev deneyimi sunuyor. Tablet, Huawei PC App Engine'i destekliyor ve not alma, bölünmüş ekran görüntüleme ve yüksek performanslı oyun oynama gibi özellikler sunuyor. Uzun ömürlü bir bataryaya sahip ve hızlı şarjı destekliyor. Huawei MatePad 11.5", akıllı ofis yeteneklerini taşınabilir ve uygun fiyatlı bir pakette sunuyor.