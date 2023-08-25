Huawei, FreeBuds SE 2 Kulaklığı Satışa Çıkardı

Huawei, TWS kulaklık serisinin en yeni üyesi Huawei FreeBuds SE 2'yi online mağazasında satışa çıkardı. Yeni kulaklık, hafif yapısı, akıllı interaktif özellikleri ve istikrarlı bağlantılarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, yeni renk seçenekleriyle genç kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap veriyor. Kulaklıkların pil ömrü 40 saate kadar çıkarken, hızlı şarj özelliği de bulunuyor. Bluetooth 5.3 ile uyumlu olan kulaklıklar, suya ve toza dayanıklı özellikleriyle de kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Huawei FreeBuds SE 2, 999 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla satın alınabilir.

Huawei, TWS kulaklık serisinin en yeni üyesi Huawei FreeBuds SE 2'yi online mağazasında satışa çıkardı.

Huawei açıklamasına göre, selefinin başarısı üzerine inşa edilen Huawei FreeBuds SE 2, hafif yapısı, akıllı interaktif özellikleri ve istikrarlı bağlantıları gibi özelliklerini koruyor. Bununla birlikte genç kullanıcıların ihtiyaçlarını iyi bir şekilde karşılayan yeni renklerle yeni bir görünüm de sunuluyor.

Huawei FreeBuds SE 2'nin hem kulaklıkları hem de şarj kutusu hafif ve kompakt olacak şekilde tasarlandı. Her bir kulaklık 3,8 g (±0,2 g) ağırlığında ve 33,66 mm x 17,83 mm x 18,13 mm boyutlarında.

Buna ek olarak, kulaklıkların yuvarlak silueti, daha güvenli bir tutuş sağlıyor. Öte yandan cihazın şarj kutusu 33 gram ağırlığında ve 50,40 mm x 50,31 mm x 23,40 mm ölçülerinde.

Huawei, FreeBuds SE 2 kulaklıkları seramik beyaz ve ada mavisi şeklinde iki renkte sunuluyor.

Müzik deneyimi için 40 saatlik güçlü pil ömrü

Kulaklıklar, tam şarjlı bir şarj kutusu ile birden fazla kez şarj edildiğinde 40 saatten fazla pil ömrü sunuyor. Tek bir tam şarjla kulaklıklar 9 saat kesintisiz müzik çalabiliyor.

Ayrıca, kompakt kulaklıklar hızlı şarj özelliğine de sahip. 10 dakikalık şarjla kulaklıklarda 3 saatlik müzik çalınıyor.

Huawei FreeBuds SE 2'deki Bluetooth 5.3 ile kullanıcılar kulaklıklarını, EMUI, Android, iOS ve daha fazlası tarafından desteklenen cihazlara bağlayabiliyor. Kulaklıkların IP54 dereceli suya ve toza dayanıklılığı, spor salonu antrenmanları ve plaj voleybolu gibi açık hava etkinlikleri sırasında gönül rahatlığı sağlıyor.

Kullanışlı zil sesi konum özelliği sayesinde kullanıcılar yanlış yerleştirilen kulaklıkları kolayca bulabiliyor. Ayrıca, kulaklıkların özelleştirilebilir interaktif hareketleri, kullanıcıların birkaç dokunuşla müzik çalmayı yönetmelerine, aramaları yanıtlamalarına ve daha fazlasını yapmalarına olanak sunuyor.

Huawei FreeBuds SE 2 kulaklıklar 999 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla Huawei Online Mağaza üzerinden satışa açıldı.