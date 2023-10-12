Huawei FreeBuds Pro 3, ses doğruluğunu yeniden tanımlamak için yenilikçi teknolojiyi kullanarak Türkiye'de satışa sunuldu. Yüksek çözünürlüklü çift sürücülü ses sistemi, kristal netliğinde iletişim ve geliştirilmiş tasarım ve bağlantı deneyimi ile üstün bir ses deneyimi sunan Huawei FreeBuds Pro 3, kullanıcıların müzik dinleme ve sesli arama deneyimini geliştiriyor.

Ses doğruluğunu yeniden tanımlamak için yenilikçi teknolojiyi kullanan Huawei FreeBuds Pro 3, Türkiye'de satışa sunuldu.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Huawei'in TWS kulaklıkları yaratmadaki ses uzmanlığından yararlanan en yeni nesil kulaklıklar, Huawei FreeBuds ailesinin adını yaşatıyor ve kulaklara güzellik getiren gerçek ses sunuyor.

Huawei FreeBuds Pro 3, ses doğruluğunu yeniden tanımlamak için yenilikçi teknolojiyi kullanıyor. En yeni model, Yüksek Çözünürlüklü Çift Sürücülü Ses Sistemi, Kristal Netliğinde İletişim ve Pure Voice 2.0, Intelligent ANC 3.0 ve Triple Adaptive EQ ile gürültü engellemenin yanı sıra geliştirilmiş tasarım ve akıllı bağlantı deneyimi ile sınıfının lideri ses deneyimini daha da geliştiriyor.

Yeni Huawei FreeBuds Pro 3 ile kullanıcılar, gürültülü ortamlardan bağımsız olarak, herhangi bir ses sınırlaması olmadan, nerede olurlarsa olsunlar en sevdikleri müzikleri, sesli kitapları ve podcastleri dinleyebiliyor veya kristal netliğinde sesli aramalar yapabiliyor.

Üstün ses deneyimi

Huawei FreeBuds Pro 3, gecikme olmaksızın, gerçeğe yakın bir işitsel deneyim sunan Yüksek Çözünürlüklü Çift Sürücülü Ses Sistemi ile güçlendirildi ve sesin 48 kHz'e yükselmesine veya hiçbir ritmi kaçırmadan 14 Hz'e kadar düşmesine izin veriyor.

Ayrıca Huawei FreeBuds Pro 3, L2HC 2.0 ve LDAC kodeklerini destekliyor ve hem HWA hem de Hi-Res Audio Wireless tarafından onaylandı. Bu çifte sertifika, kulaklıkların zengin ayrıntılar ve dokular getiren yüksek çözünürlüklü ses sunmasını sağlıyor.

Huawei FreeBuds Pro 3 ayrıca, kullanıcının en sevdiği müziğin her zaman tam istediği gibi duyulmasını sağlayan Üçlü Uyarlanabilir EQ algoritmasına sahip ve her zaman her yerde kişiselleştirilmiş dinleme deneyimi sunuyor.

Kristal netliğinde iletişim ve sessiz dinleme deneyimi

Huawei FreeBuds Pro 3, telefon görüşmeleri söz konusu olduğunda, sesli ve görüntülü aramalar sırasında 2,5 kat daha iyi ses alma sağlayan Pure Voice 2.0 teknolojisi ile donatılırken, kullanıcının sesinin en gürültülü ortamlarda bile net bir şekilde duyulmasını sağlıyor.

Bu karmaşık mühendislik, gürültü engellemede yüzde 50 iyileştirme sağlamak için gerçek zamanlı olarak çalışan güncellenmiş bir AI uyarlamalı gürültü engelleme algoritması olan Intelligent ANC 3.0 ile geliştirildi. Bu, Huawei FreeBuds Pro 3'ü ideal bir seyahat arkadaşı yapıyor.

Yükseltilmiş deneyim için performans ve akıllı özellikler

Huawei FreeBuds Pro 3, tasarım açısından doğadan ilham alan üç renk seçeneğiyle geliyor. Bunlar seramik beyazı, yeşil ve gümüş frost. Şarj kutusundaki tek parça nano cam, aşınma ve yıpranmaya karşı yüzde 32 daha fazla dayanıklılık sağlıyor.

Pil ömrü söz konusu olduğunda Huawei FreeBuds Pro 3, şarj kutusu ile 31 saate kadar ve tek bir şarjla 6,5 saate kadar dinleme süresi sunuyor. Kullanıcılar ayrıca kablosuz olarak şarj edebiliyor ve Huawei FreeBuds Pro 3'lerini alıp hemen kullanmaya başlayabiliyor. Kulaklıklar ayrıca IP54 toza ve su sıçramasına karşı dayanıklı, bu da onları aktif bir yaşam tarzı için uygun kılıyor.

Bağlantı açısından, kullanıcılar aynı anda iki cihaza bağlanabiliyor ve tekrar tekrar eşleştirmek ve bağlantıyı kesmek zorunda kalmadan iOS ve Android cihazlar arasında bile ses geçişi yapabiliyor.

Huawei FreeBuds Pro 3, 4 bin 999 TL fiyatla Huawei Online Mağaza üzerinden satışa sunuluyor. 399 TL değerinde 1 yıl kayıp kulaklık desteği, AFBPRO300 kupon koduyla 300 TL ekstra indirim ve vade farksız 3 taksit avantajları da tüketicilere sunulan Huawei fırsatları arasında.