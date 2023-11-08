Huawei FreeBuds Pro 3, Olağanüstü Ses Kalitesi ile Öne Çıkıyor

Huawei FreeBuds Pro 3, L2HC 2.0 ve LDAC yüksek çözünürlüklü codec ile çift yüksek çözünürlüklü kod çözme özelliği sayesinde olağanüstü ses kalitesi sunuyor. Üçlü Uyarlanabilir EQ algoritmasıyla ses daha da iyileştirilerek kullanıcılara mükemmel bir dinleme deneyimi sağlıyor. Ayrıca uzun pil ömrü ve su ve toz direnci gibi özelliklerle her yerde kullanıma uygun bir kulaklık.

Huawei FreeBuds Pro 3, kullanıcılarına sağladığı ses kalitesi ile ön plana çıkıyor.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, TWS kulaklıkların yeni nesli HUAWEI FreeBuds Pro 3'ün en çok övülen özelliklerinden biri, olağanüstü ses kalitesi ve L2HC 2.0 ve LDAC yüksek çözünürlüklü codec ile çift yüksek çözünürlüklü kod çözme özelliği olarak öne çıkıyor.

Kulaklıkların yeni Üçlü Uyarlanabilir EQ algoritması sesi daha da iyileştirerek günlük tren yolculuğunun sıradan ortamını her notanın, vokalin ve davul sesinin kristal netliğinde olduğu bir alana dönüştürmeyi sağlıyor. Algoritma, ses seviyelerine, kulak yapısına ve kullanım koşullarına uyum sağlayarak kullanıcının işitsel deneyimi için çok yönlü gerçek zamanlı optimizasyon sağlıyor ve EQ'yu sürekli olarak mükemmel ses kalitesi sağlayacak şekilde ayarlıyor.

Müzik türleri geniş frekans aralığı ile hayat buluyor

Huawei FreeBuds Pro 3, 14Hz'e kadar inen düşük frekansta etkileyici derecede geniş bir frekans aralığı sunarken, 48kHz'e kadar ulaşan yüksek frekans, bas ve ayrıntı açısından zengin bir dinleme deneyimi sunuyor.

L2HC 2.0 ve LDAC'ın çift yüksek çözünürlüklü kod çözümü, her enstrümanı, her vokal nüansını ve her ritmi duyulması amaçlandığı gibi duymayı sağlıyor. Keskin tizler, dengeli orta sesler ve gürleyen alçak sesler bir araya gelerek kullanıcıyı canlı performans ortamına taşıyor.

Sayıları giderek artan podcast meraklıları için Huawei FreeBuds Pro 3 harika bir dinleme deneyimi sunuyor. Kulaklıkların yüksek kaliteli sesi, insan konuşmasının doğal tonlarını ve ritimlerini ortaya çıkararak özellikle ses ayrımında üstün performans sergiliyor. Huawei FreeBuds Pro 3 ses netliği ve ton dengesi ile sesli kitapların canlı hikaye anlatımı oturumları gibi duyulmasını da imkan sağlıyor.

Her yerde müzik keyfi için uzun pil ömrü

Huawei FreeBuds Pro 3, sesin ötesinde, kulaklıklarda 4,5 ila 6,5 saate kadar oynatma ve şarj kutusu ile kullanıldığında 31 saate kadar güçlü bir pil ömrü ile donatıldı. Hareket kontrolleri de kullanıcılara akıllı telefona uzanmaya gerek kalmadan hızlı ve sezgisel kontrol sağlayan bir kolaylık katmanı sağlıyor. Ayrıca, IP54 seviyesindeki su ve toz direnci, Huawei FreeBuds Pro 3'ü egzersizler de dahil olmak üzere tüm senaryolarda endişesiz kullanım için ideal hale getiriyor.

4.999 TL fiyatla Huawei Online Mağaza üzerinden satışa sunulan FreeBuds Pro 3 yanında 399 TL kayıp kulaklık desteği ve 3 ay vade farksız taksit avantajıyla tüketicilerle buluşuyor. Birlikte alımlarda 1.000 TL indirim sağlanan kulaklıklar, ayrıca AFBPRO300 kupon kodu ile alındığında 300 TL daha indirim sağlıyor.