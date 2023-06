Huawei FreeBuds 5, IF Design 2023 ödülünü kazandı

Huawei'nin kablosuz kulaklıkları FreeBuds 5, ses ürünleri kategorisinde IF Design 2023 ödülünü kazandı. Kulaklıkların damlacık şeklindeki tasarımı, geniş temas alanı sağlayarak gerginliği azaltıp nefes alabilen bir kullanım deneyimi sunuyor. FreeBuds 5, yenilikçi ayrı hoparlör, pil modülü ve kontrol devre kartı mimarisi sayesinde güçlü akustik performansa da sahip. Kulaklık, tüm akıllı telefonlara kolayca bağlanarak en iyi ses deneyimini sağlıyor. Huawei Online Mağazası'nda 2 bin 999 TL üzerinden satışa sunulan kulaklık, vade farksız 3 taksit fırsatı ve seçili ürünlerle birlikte alımda 300 TL ekstra indirim fırsatıyla kullanıcılarıyla buluşuyor.

Huawei'nin kablosuz kulaklıkları FreeBuds 5, IF Design 2023 ödülünü kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei FreeBuds 5 ses ürünleri kategorisinde ödül aldı.

"Olağanüstü tasarım" başarılarını kutlayan ve uluslararası alanda tanınan bir tasarım yarışması olan IF Tasarım Ödülü, Almanya merkezli IF International Forum Design GmbH tarafından her yıl düzenleniyor.

Ödül, ürün, iletişim, ambalaj tasarımları, mimari ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli disiplinlerde "olağanüstü tasarım" çalışmalarını onurlandırmayı ve teşvik etmeyi amaçlıyor.

FreeBuds 5'in damlacık şeklindeki tasarımı, kulaklıklar ile kulaklar arasında daha geniş bir temas alanı sağlayarak gerginliği azaltıp nefes alabilen bir kullanım deneyimi sunuyor.

Yay şeklindeki gövde, bir kulaklığa dokunulduğunda basıncın eşit olarak dağıtılmasını, etkileşimlerin çevik ve zahmetsiz olmasını sağlıyor.

FreeBuds 5, yenilikçi ayrı hoparlör, pil modülü ve kontrol devre kartı mimarisi sayesinde güçlü akustik performansa da sahip. Her bileşen birbirinden bağımsız çalıştığından, şarj hızı ve ses performansı daha iyi sonuçlar veriyor.

30 saatlik kesintisiz çalma özelliği

FreeBuds 5'in "Seramik Beyazı" ve "Buz Grisi" olmak üzere iki rengi mevcut. Kulaklıkların şarj kutusu, çarpıcı mat parlaklığı ve kolaylıkla açılıp kapanan dokulu yüzeyi ile etkileyici bir tasarım sunuyor.

TWS kulaklık olan Huawei FreeBuds 5, 30 saatlik kesintisiz çalma özelliğine sahip güçlü bataryası ve sesi bozmayan kalitesiyle hangi akıllı telefon kullanılırsa kullanılsın sorunsuz çalışıyor.

FreeBuds 5, tüm akıllı telefonlara kolayca bağlanarak en iyi ses deneyimini sağlıyor. Kulaklık, yalnızca Huawei HarmonyOS veya EMUI değil, iOS, Android ve tüm masaüstü işletim sistemleriyle de uyumlu.

Huawei FreeBuds 5, Huawei Online Mağazası'nda 2 bin 999 TL üzerinden satışa sunuluyor. Kulaklık, vade farksız 3 taksit fırsatı, akıllı telefon, akıllı saat, tablet ve dizüstü bilgisayar kategorilerindeki seçili ürünlerle birlikte alımda 300 TL ekstra indirim fırsatıyla kullanıcılarıyla buluşuyor.

Öte yandan açıklamada, "Huawei FreeBuds 5, konfor, gürültü azaltma ve dayanıklılık arasında dengeli bir deneyim yaratan bir TWS kulaklık. Yüksek çözünürlüklü ses kalitesi, uyarlanabilir gürültü azaltma ve 24 saat uzun dayanıklılık gibi mükemmel performanslara sahip. Ayrıca, hoparlörleri ana üniteye ve pili ana ünitenin altına dağıtarak iç yapı düzenini yeniledi. Tamamen kavisli tasarımıyla, uzun kullanımdan sonra rahat bir kullanım deneyimi sağlayabilir." ifadelerine de yer verildi.