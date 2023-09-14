Huawei Eyewear 2: Akıllı Gözlük Dünyasına Yeni Bir Soluk

Huawei, tüketici dünyasına yönelik yeni ürünlerini duyurdu. Akıllı saatten kablosuz kulaklığa kadar farklı cihazlar tanıtan şirket, son olarak Huawei Eyewear 2'yi tanıttı. Akıllı gözlük olarak lanse edilen yeni ürün, 11 saate kadar kullanım sunuyor.

Huawei, tüketici dünyasına yönelik yeni ürünlerini duyurdu. Akıllı saatten kablosuz kulaklığa kadar farklı cihazlar tanıtan şirket, son olarak Huawei Eyewear 2'yi tanıttı. Akıllı gözlük olarak lanse edilen yeni ürün, 11 saate kadar kullanım sunuyor.

Huawei Eyewear 2 özellikleri neler?

Akıllı gözlük dünyasına yönelik farklı modeller geliştiren Huawei, Eyewear 2 ile çok sade bir tasarım çizgisini benimsiyor. Kablosuz kulaklıklara benzer şekilde çalışan bu gözlük, 11 saate kadar dinleme ve 9 saate kadar konuşma imkanı sunuyor. Ayrıca sadece 10 dakikalık şarjla 3 saatlik kullanım sunuyor. Tam şarj süresi ise 50 dakika.

Eyewear 2'nin en dikkat çeken noktalarından biri sadece 4,7 gram ağırlığında olması. Yan taraflarında gümüş kaplamaya yer veren cihazda, "Nano Vakum Metalizasyon (NCVM)" kaplama bulunuyor. iOS, Android ve Windows cihazlar ile Bluetooth üzerinden eşleşen akıllı gözlük, IP54 sertifikasıyla suya karşı dayanıklılık vadediyor.

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Gözlükte yer alan hoparlör teknolojisinde bazı iyileştirmelere gidilmiş durumda. Huawei, ilk kez çift yönlü ve çift diyaframlı bir sürücü kullandıklarını ifade etti. Bu da müzik sesini yüzde 30 oranında artırarak kalablık ortamlarda kullanımı kolaylaştırıyor. Eyewear 2'nin dokunmatik kontrollere sahip olduğunu da belirtelim.

Fiyatlandırma 300 euro olarak belirlendi ve 18 Ekim'den itibaren Avrupa'da satışa sunulacak. Türkiye'de raflara gelip gelmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.