Huawei Enjoy 70z Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu

ABD yaptırımlarının neden olduğu tahribatın yaralarını sarmaya devam eden Huawei cephesinde Enjoy 70z için geri sayım başladı. Akıllı telefonun bugün gün içerisinde piyasaya sürülmesi beklenirken, son gelen raporlar cihazın bazı teknik özelliklerini ve fiyat etiketini gözler önüne seriyor. İşte Huawei Enjoy 70z özellikleri ve fiyatı!

Huawei Enjoy 70z özellikleri ve fiyatı

Huawei Enjoy 70z modelinde 6.000 mAh'lik bir batarya yer alacak. Şu an için telefonun şarj hızlarıyla ilgili bir detay olmasa da standart modelle ilgili benzerlikleri göz önüne alındığında 22.5W hızlarını destekleyeceğini söyleyebiliriz.

Son raporları dikkate aldığımızda yukarıda da belirtildiği gibi Enjoy 70z ile Enjoy 70'in benzer özelliklere sahip olması kuvvetle muhtemel. Tabii iki cihazın tasarım gibi konularda farklılık göstermesi bekleniyor.

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Akıllı telefonda 256 GB dahili depolama mevcut olacak. Burada daha farklı opsiyonların olma ihtimalini de akıllardan çıkarmamak gerekiyor. Son olarak kutudan HarmonyOS 4 sürümüyle çıkacak.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından Huawei Enjoy 70 modelinin teknik özellikleri ise şöyle;