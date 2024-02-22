ABD yaptırımlarının gölgesinde çalışmalarını sürdüren Huawei, uzunca bir süredir gündemde olan Huawei Enjoy 70z modelini vitrine çıkardı. Peki akıllı telefon kullanıcılara nasıl bir deneyim sunuyor? İşte Huawei Enjoy 70z özellikleri, tasarımı ve fiyatı!

Huawei Enjoy 70z özellikleri

Huawei Enjoy 70z, 168,3 mm x 77,7 mm x 8,98 mm ölçülerinde ve 199 gram ağırlığında. Bunun yanı sıra telefonda HD+ çözünürlüklü (1600 x 720 piksel) 6,75 inç LCD bir ekran karşımıza çıkıyor. Cihazın ekran gövde oranı ise yüzde 90,26 seviyelerinde.

Akıllı telefona güç veren işlemci Kirin 710A. Daha çok giriş segmentte karşımıza çıkan bu yonga seti; 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A73 ve 4x 1.7 GHz ARM Cortex-A53 çekirdeklerine ek olarak Mali-G51 MP4 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Önde 8 Megapiksellik bir selfie kamerası yer alırken, arkada 13 Megapiksel ana ve 2 Megapiksel derinlik sensöründen oluşan çift kamera kurulumu karşımıza çıkıyor.

Cihazda 8 GB RAM'in yanı sıra 128 GB ve 256 GB dahili depolama seçenekleri mevcut. Bunun yanı sıra ürünün kutudan çıkar çıkmaz HarmonyOS 4.0 işletim sistemini çalıştıracağını belirtelim. Bunun dışında 22,5W hızlarında şarj olabilen 6000 mAh'lik bir pilden beslenecek.

ÖzellikAyrıntılar Boyutlar168,3 mm x 77,7 mm x 8,98 mmAğırlık199 gramEkran6,75 inç LCD, HD+ çözünürlük (1600 x 720 piksel), %90,26 ekran/gövde oranıİşlemciKirin 710A sekiz çekirdekli işlemciRAM8 GBDepolama128 GB veya 256 GBKamera– Arka Kameralar: 13 MP ana lens, 2 MP derinlik sensörü– Ön Kamera: 8 MPBatarya6000mAh, 22,5W hızlı şarjİşletim SistemiHarmonyOS 4.0BağlantıWiFi, Bluetooth 5.1, USB-C, kulaklık girişiEk ÖzelliklerYana monte edilmiş parmak izi sensörü, akıllı güç tasarrufu özellikleriRenk SeçenekleriGalaksi Mavisi, Kar Beyazı, Büyülü Gece SiyahıFiyatlar– 128 GB: 152 dolar– 256 GB: 180 dolarSatış DurumuÖn siparişe açık, resmi satışlar 24 Şubat 2024 saat 10: 08'de başlayacak

Huawei Enjoy 70z fiyatı

Huawei Enjoy 70z modeli şu anda ön siparişte ve resmi satışlar 24 Şubat 2024 tarihinde başlayacak. İki depolama seçeneğiyle gelen akıllı telefonun fiyatı ise 128 GB için 152 dolar ve 256 GB için ise 180 dolar.

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