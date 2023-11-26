Huawei Enjoy 70: Uygun Fiyatlı Yeni Orta Segment Modeli Tanıtıldı

Huawei'nin yeni orta segment modeli Huawei Enjoy 70, tasarımı ve özellikleriyle dikkat çekiyor. 28 Kasım'da gerçekleşecek etkinlikte tanıtılacak olan cihaz, uygun fiyatıyla kullanıcılara hitap edecek.

Huawei'nin yeni orta segment modeli Huawei Enjoy 70 bugün tüm özellikleri, tasarımı ve lansman tarihi ile karşımıza çıktı. İşte uygun fiyatı ile ulaşılabilir bir model olacak Enjoy 70'in tüm özellikleri ve canlı görselleri.

Huawei Enjoy 70, 28 Kasım'da geliyor!

Huawei birkaç gün sonra Çin'de bir etkinlik gerçekleştirecek. Bu etkinlikte MatePad Pro 11 (2024) tabletini ve MateBook D16 (2024) dizüstü bilgisayarını tanıtacak olan şirket, sızıntılara göre orta segmente hitap eden yeni akıllı telefonunu da duyuracak.

Bugün canlı görselleri ve özellikleri ile ortaya çıkan Enjoy 70, sızdırılan görsellere bakılacak olursa çok şık bir görünüme sahip. Simli kasa tasarımı ile gelen Enjoy 70, yeşil rengi ile can alıcı duruyor. Arka tarafında alt kısımda dikey "Huawei" yazısını taşıyan cihaz, üst tarafta dev kamera grubu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle ana kameranın devasa görüntüsü cihaza premium hissi katmış diyebiliriz.

Görsellerle beraber gelen sızıntılara göre 6,75 inç büyüklüğünde dev ekran ile gelen Huawei Enjoy 70 bu LED ekranda 720 x 1600 piksel çözünürlük sunuyor. Gücünü Kirin 710A işlemcisinden alan cihaz, 8 GB RAM belleği ile bu işlemciyi destekliyor.

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Depolama tarafında 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı seçenek sunan Huawei, cihaz içerisine 6000 mAh'lik bir batarya yerleştirmeyi uygun görmüş. Bu batarya için 22,5W hızlı şarj desteği sunan şirket, cihazın arkasına 50 Megapiksellik bir ana kamera yerleştirmiş. Bu kameranın hemen üstünde ise 2 Megapikselik ikincil kamera yer alıyor. Tüm bu sistem Harmony OS 4 işletim sistemi ile çalışıyor.

Huawei Enjoy 70 hakkında şimdilik bilinenler bu kadar. Ancak cihazın Enjoy 70 Pro adında bir versiyonu daha olduğu da gelen sızıntılar arasında. İddialara göre Snapdragon 680 yonga seti ile çalışacak olan Enjoy 70 Pro da 28 Kasım'da gerçekleşecek olan etkinlikte tanıtılacak. Bakalım 28 Kasım'da Enjoy 70 ailesinden hangi modeller gözler önüne sürülecek?

Huawei Enjoy 70 özellikleri!

Ekran: 6,75 inç, 720 x 1600 piksel çözünürlük

İşlemci: Kirin 710A

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 50 Megapiksel + 2 Megapiksel

Batarya: 6000 mAh, 22,5W hızlı şarj desteği

İşletim Sistemi : Harmony OS 4