Huawei, enerji depolama sistemlerinin sektörün ana yatırım kalemlerinden biri haline geleceğine inanıyor

Huawei Digital Power Türkiye Genel Müdürü Guanliang Zhao, enerji depolama sistemlerinin temiz enerjiye geçişte önemli rol oynayacağını belirterek, "Enerji depolama sistemlerinin sektörün ana yatırım kalemlerinden biri haline geleceğine inanıyoruz." dedi.

Enerji Depolama Sistemleri Zirvesi, Huawei ve Partner EGS sponsorluğunda, HBR Türkiye ve Enerjide Dijitalleşme Derneği (EDİDER) stratejik iş ortaklığıyla İstanbul'da düzenlendi.

Zhao, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de temiz enerjinin gelişimi için önemli fırsatlar ve geniş bir iş potansiyeli olduğunu ifade etti.

Huawei'in güçlü kurumsal yapısı ve satış sonrası hizmetleriyle yatırımcılara enerji depolama alanında ihtiyaç duydukları güvenceyi sağlamaya devam edeceğini vurgulayan Zhao, "Enerji depolama sistemlerinin sektörün ana yatırım kalemlerinden biri haline geleceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Huawei Digital Power Avrupa Başkanı Chen Le de Huawei Digital Power'ın sıfır karbon hedefiyle, akıllı bir dünya için, dijitalleşmeye öncülük ettiğine dikkati çekerek, hedeflerinin sürdürülebilir, daha yeşil bir gelecek olduğunu söyledi.

Huawei Digital Power'ın Türkiye'de faaliyete başladığı 2021'den bu yana, ülkenin güneş enerjisi alanındaki faaliyetlerine katkıda bulunmaya devam ettiğini dile getiren Chen Le, verimli bir dijital güç ekosistemi oluşturmak için iş ortaklığına ve güneş enerjisi endüstrisinde işbirliğiyle çalışmaya kararlı olduklarını aktardı.

Partner EGS Üst Yöneticisi ve EDİDER Başkan Yardımcısı Alper Terciyanlı ise dağıtık depolama sistemlerinin enerji dönüşümünde üstleneceği rolü ve yeni iş modellerinin geliştirilmesi, uygulanması konusundaki düşünceleri paylaşmak için bir arada olduklarını anlattı.

Terciyanlı, yenilikçi iş modellerinin gelişiminde regülasyonların önemli rol oynadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Lisanssız üretim tesislerinin piyasaya hızlı ve doğru şekilde entegrasyonu, yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji depolama sistemlerinin organize elektrik piyasalarına katılımının piyasa ve elektrik fiyatları üzerindeki etkileri, enerji depolama sistemlerinin şebekeye bağlantısında karşılaştığımız teknik zorlukları ve belirsizlikleri aşmak için hangi adımların atılması gerektiği, dağıtık enerji kaynaklarının ve bu sistemlerin işletilmesinde kullanılacak teknolojilerin, 10 yıl sonra nasıl bir elektrik piyasası yaratacağı, enerji depolama sistemlerinin Türkiye'nin enerji geleceği özelinde bir yol haritası oluşturacaktır."