Huawei duyurdu! İşte Mate 50 serisinin tanıtım tarihi

ABD yaptırımlarının gölgesinde faaliyetlerini sürdüren Huawei'nin Mate serisi, kara listeye alınmadan önce tüm dünyada önemli satış başarılarına imza atıyordu. Ancak kısıtlamaların ardından şirket pazar payını büyük ölçüde kaybetti ve doğal olarak serinin satış rakamları düştü. Çinli üretici, günümüz itibariyle çeşitli çözüm yollarıyla yaptırımların neden olduğu yaraları sarmaya çalışıyor.

Huawei, uzunca bir süredir gündemde olan Mate 50 serisini yakında piyasaya sürecek. Daha önce tasarımları ve kilit teknik özellikleri sızdırılan akıllı telefonların şimdi de tanıtım tarihi belli oldu.

Huawei Mate 50 serisi ne zaman tanıtılacak?

2019'da uygulanmaya başlanan yaptırımlarla mücadele eden Huawei, Mate 50 serisiyle önemli satış başarılarına ulaşarak kısır döngüyü kırmak istiyor. 5G desteği ve Google entegrasyonu gibi konularda çözüm yöntemleri üretmeye çalışan üretici, muhtemelen yaklaşan amiral gemisi telefonlarında da bu özelliklere yer veremeyecek.

Huawei, bir süre önce Çinli mikroblog platformu Weibo'dan Mate 50 serisinin tanıtım tarihini duyurdu. Buna göre seri 6 Eylül'de kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bilindiği üzere geçmiş raporlar 7 Eylül'ü gösteriyordu. Şirketin 7 Eylül'deki iPhone 14 tanıtım etkinliğinden dolayı böyle bir karar aldığı iddia ediliyor.

Huawei Mate 50 görüntüleri şirket yetkilisi tarafından sızdırıldı!

Şirket, en son 2020'de Mate 40 serisiyle kullanıcı karşısına çıktı. 2021'de devam eden ABD yaptırımları dahil birçok nedenden dolayı Mate 50 ailesini pas geçti. Ayrıca akıllı telefonların küresel pazarlara gelip gelmeyeceği ise merak konusu. Fakat her iki ihtimalde de ilk başta bir Çin etkinliği düzenlenecek. Daha sonra global lansman yapılacak. Son olarak Leica'nın Xiaomi ile anlaşmaya varması nedeniyle seri, P8 ve Mate 8 ailesinden bu yana lens üreticisinin imzasını taşımayan ilk amiral gemisi ailesi olacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!