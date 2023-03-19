Huawei'den uygun fiyatlı yeni model geliyor! İşte çıkış tarihi

Huawei Enjoy 60 tanıtım tarihi ortaya çıktı. Orta segment bu model, Kirin yonga seti ve 6000 mAh batarya ile geliyor.

Huawei, HarmonyOS 3.0 destekli yeni akıllı telefonlarını görücüye çıkaracak. Huawei Enjoy 60 modeli de bu modellerden biri olacak. Uygun fiyatı ve şık tasarımıyla ön plana çıkması beklenen Enjoy 60, Kirin yonga seti ve 6000 mAh bataryayla gelecek.

Huawei Enjoy 60 tasarımı ve özellikleri

Huawei, 23 Mart'ta Çin'de iki orta sınıf cihazı piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Enjoy 60 ve P60 serisini gün yüzüne çıkaracak bu lansman öncesinde, bir poster paylaştı. Şirketin yayınladığı görsel; Ice Crystal Blue ve Dawn Gold gibi farklı renk seçeneklerini ortaya koydu.

Enjoy 60, uzun pil ömrü sağlamak için tasarlanmış 6000 mAh bataryadan besleniyor. 22,5W hızlı şarjı destekleyen bu pil, günlük kullanımlar için yeterli olacak. Ayrıca Enjoy 60'ın HD çözünürlüğe ve 60Hz yenileme hızına sahip 6,75 inç LCD ekrana sahip olacağı bildirildi.

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Enjoy 60'ın arka tarafında 48 Megapiksel çift kamera kurulumu bulunuyor. Kamera modülü oldukça şık görünüyorken, performanslarını ise lansmandan sonra göreceğiz. 48 Megapiksel ana kameraya ek olarak 2 Megapiksel derinlik sensörüne yer vereceği söyleniyor. Ön tarafında ise 7 Megapiksel bir kamera bulunacağı bildirildi.

Orta sınıf modelde, Huawei'nin kendi ürettiği 14nm mimarisi üzerine kurulu Kirin yonga seti yer alacak. Bu modelin detayları belli olmasa da, Kirin 710A olacağı düşünülüyor. Enjoy 60'ın bellek yapılandırması 8GB RAM ve 128GB/256GB dahili depolama şeklinde olacak.

Parmak izi sensörü sağ taraftaki butonda yer alıyor. Buna ek olarak cihazın 8,98 mm kalınlık ve 199 gram ağırlığa sahip olacağı bildirildi. 23 Mart'ta duyurulacak Enjoy 60 fiyatı ise orta sınıfta rekabet yaratacak gibi görünüyor. Sızıntılar 190 dolardan satışa çıkacağını öne sürüyor.

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