Katlanabilir akıllı telefon pazarında birçok model bulunuyor. Ancak bu cihazlar, 1000 dolardan daha pahalı olmasıyla premium müşteri tabanına hitap ediyor. Çinli üretici Huawei ise bunu dikey olarak katlanabilen yeni cihazıyla bozmak istiyor. İşte Huawei'den uygun fiyatlı yeni katlanabilir telefon.

Katlanabilir akıllı telefon pazarında birçok model bulunuyor. Ancak bu cihazlar, 1000 dolardan daha pahalı olmasıyla premium müşteri tabanına hitap ediyor. Çinli üretici Huawei ise bunu dikey olarak katlanabilen yeni cihazıyla bozmak istiyor. İşte Huawei'den uygun fiyatlı yeni katlanabilir telefon.

Giriş seviyesi katlanabilir Huawei, 735 dolar mı olacak?

Yeni bir sızıntıya göre Huawei, katlanabilir akıllı telefonları daha erişilebilir hale getirmek istiyor. Çin'den gelen bilgiler, Huawei'nin giriş seviyesi katlanabilir telefonuyla ilgili ayrıntıları ortaya koydu.

Yeni cihazın Huawei P Pocket serisinin bir parçası olması ve giriş seviyesinde özellikler sunması bekleniyor. Bu da cihazın 800 dolar gibi çok rekabetçi bir fiyatla piyasaya sürülen Huawei Pocket S modelinin seviyesinde konumlanacağı anlamına geliyor.

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Sızıntıya göre, Huawei'nin uygun fiyatlı katlanabilir cihazı, lansman avantajlarıyla birlikte 735 dolar ve daha düşük fiyat noktasını hedefliyor. Bu, piyasadaki en uygun fiyatlı katlanabilir telefonlardan biri olacağı anlamına geliyor.

Giriş seviyesi katlanabilir telefonun 2024'ün ilk yarısında tanıtılacağı ifade edildi. Ancak bu zaman çizelgesinin küresel bir tanıtımı mı yoksa Çin pazarına özel etkinliği mi ifade ettiği bilinmiyor. Şirketlerin ilk olarak Çin'e ardından birkaç ay sonra globale açıldığını belirtmek gerekiyor.

Pocket S'e benzer şekilde, yeni Huawei modelinin birden fazla renk seçeneğiyle sunulacağı tahmin ediliyor. Ancak telefonun teknik özellikleri şimdilik belirsiz.