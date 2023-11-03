Huawei'den Türkiye'ye yeni şarj ünitesi

Telefon ve bilgisayar üretimi ile ünlenen Huawei, FusionCharge sıvı soğutmalı yüksek hızlı şarj ünitesini Türkiye pazarına sunuyor. Yüksek kapasiteli yeni şarj ünitesi ile hız rekorları kırmayı hedefleyen marka, Tesla'yı 5 dakikada şarj edebilecek güce sahip olduğunu belirtiyor.

Telefon ve bilgisayar üretimi ile ünlenen Huawei'den elektrikli otomobil çağını temsil eden yeni şarj üniteleri gelmeye devam ediyor. FusionCharge sıvı soğutmalı yüksek hızlı şarj ünitesini Türkiye pazarına sunan marka yeni şarj ünitesi ile birlikte hız rekorlarını kırmayı hedefleyen marka yüksek kapasiteli yeni şarj ünitesini Türkiye pazarına sundu. İşte detaylar…

Sıvı soğutmalı sistem ve 720 kW güç! İşte FusionCharge güç ünitesi!

720 kW güç üreten Huawei FusionCharge güç ünitesi ürettiği şarj gücü ile bir Tesla'yı yaklaşık 5 dakika içerisinde şarj edebilecek güce sahip. Günümüzde bu hızda şarj yapmak tehlikeli olsa da yakın bir gelecekte kısa süren şarj sürelerini FusionCharge gibi teknolojiler ile görebileceğiz. Sıvı soğutma sistemine sahip olan FusionCharge ünitesi sayesinde şarj süresinde yaşanan aşırı ısınma gibi sorunlarında önüne geçilmiş.

Sıvı soğutmalı Huawei FusionCharge güç ünitesi ile 720 kW gibi yüksek bir güç çıkışı üretilebiliyor. Kabin, güç havuzu ve güç paylaşım matrisi sayesinde, yüksek hızda şarj gerçekleşiyor. AC/DC ve DC/DC modüllerinin ayrılması, güç ünitelerini DC ESS bağlantısı için daha pratik bir hale getiriyor. Ünite, 12 adede kadar çıkışı desteklerken 600 kW'a kadar gücü tek bir konektörle ile işleyebiliyor.

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İşin gürültü ve verimlilik tarafına geldiğimizdeyse 60 dB ses seviyesinin altında çalışan FusionCharge üniteler özellikle geceden sabaha yapılan şarjlar esnasında yüksek ses rahatsızlığını önlüyor. Ayrıca Huawei, FusionCharge güç ünitesi sisteminin yüzde 95,5 verimlilik ve düşük arıza oranları ile çalıştığının altını çiziyor.

Bugün yapılan lansman ile Türkiye'de satışa sunulan şarj ünitesi sunduğu hızlı şarj sistemi ile kullanıcılarına hizmet verecek. Peki siz Huawei FusionCharge güç ünitesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde belirtmeyi ve daha fazla içerik için ShiftDelete.Net YouTube kanalına göz atmayı unutmayın!