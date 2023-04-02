Huawei'den 5G atağı! Rakiplerine fark attı

ABI Research'ün yeni bir raporuna göre Huawei, dünyadaki tüm 5G inovasyonu konusunda rakiplerini geride bırakmayı başardı.

ABI Research'ün yeni bir raporuna göre Huawei, dünyadaki tüm 5G inovasyonu konusunda rakiplerini geride bırakmayı başardı. ABD ambargosu nedeniyle zorlu bir süreçten geçen şirket, 5G teknolojileri konusunda dünya lideri haline geldi.

Huawei, 5G teknolojilerinde dünya lideri oldu

Analistler, Huawei'nin 5G teknolojilerinde Ericson, Nokia, Qualcomm, Samsung'un önüne geçtiğini belirtti. 5G teknolojisine katkıda bulunan ilk 20 şirketin listesini yayınlayan ABI Research, şirketin toplam katkısının 43.753 olduğunu açıkladı.

5G teknolojileri konusunda oldukça iddialı olan şirket, 15.266 onaylı katkı ve toplam 43.753 katkı ile sayıca diğer şirketleri geride bıraktı. Ericson, 11.601 onaylı katkı ve toplam 36.375 katkı ile ikinci sırada yer alıyor. Üçüncü sırada yer alan Nokia, toplam 23.112 katkıyla birlikte 7.553 onaylı katkıya sahip.

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Şu anda 3GPP standardına katkıda bulunan 400'den fazla şirket ve kuruluş bulunuyor. Huawei başta olmak üzere, yalnızca birkaç firmanın aktif 3GPP 5G alanında geliştirme yaptığını belirtelim.

Geçen yıl itibariyle, dünya çapında 210.000'den fazla 5G temel patenti açıklandı. Bununla birlikte Çin, dünya üzerindeki 5G patentlerinin yüzde 40'ını oluşturan 18.000 patent sayısı ile birinci sırada yer alıyor. 2022 yıllık mali rapora göre Huawei, ar-ge faaliyetleri için geçen yılda elde ettiği gelirinin yüzde 25,1'ini oluşturan 61,5 milyar yuan harcadı.

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