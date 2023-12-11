Huawei, Çin'in ABD'deki 5G tedarikçilerinin yerini alıyor

Çinli dev teknoloji şirketi Huawei büyük bir atılıma imza attı. Huawei Mate 60 Pro akıllı telefonu, Çin'in yerli radyo frekans çipleri tasarımı ve mühendisliğinde önemli ilerleme gösterdi. Bu gelişmeler sayesinde Huawei, Çin'in ABD'deki 5G teknolojisi tedarikçilerinin yerini almaya başlıyor. Dolayısıyla artık Çin'in ABD'ye ihtiyacı kalmayacak. İşte detaylar…

Huawei, 5G tedarikçilerinden olacak!

Dev teknoloji şirketi Huawei'nin telefonlarının bileşenlerini en yaygın olarak sırasıyla ABD'li tedarikçiler Skyworks Solutions Inc. ve Qorvo Inc. tarafından sağlıyor. Ancak Çin bu konuda ABD'ye olan bağımlılığını yok etmek için kollarını sıvadı. Bunun için Çin, çip tasarımında ilerlemelere imza attı. Artık Huawei kendi yerli radyo frekans çiplerini tasarlıyor. Böylece akıllı telefon üreticisi ve tedarikçileri arasında tasarım için işbirliği mevcut.

Huawei, çip tasarımındaki ilerlemeler, Çin'i bir dünya markası haline getirmek için büyük bir adım attı. Huawei'nin donanımının ABD tedarikçilerine erişimi henüz yok. Ancak olmasa bile dünyanın en iyileriyle rekabet edebilecek kapasitede olduğunu gösteriyor. Radyo frekansı çipleri, bir akıllı telefonun internete bağlanan baz istasyonlarıyla iletişimini yönetir. Bu, her cihazın temel işlevidir.

Huawei, 5nm için harekete geçti! Bir hayal gerçek mi oluyor?

Mate 60, ağustos ayının sonlarında 7 nanometrelik uygulama işlemcisiyle piyasaya çıktı. Bu durum tüm dünyada heyecan yarattı. Bu durum, Huawei'nin Qualcomm Inc. yongaları olmadan modern akıllı telefonlar üretebileceği anlamına geliyordu. Böylelikle 5G teknolojisi artık bir ülkenin tekelinde olmaktan çıkacak. Çin bu girişimle ABD ticari yaptırımlarının engellemeye çalıştı. Şirket daha fazla araştırma yaparak Skyworks ve Qorvo gibi ABD endüstrisinin temel taşlarına geçici çözümler bulmaya çalıştı.

Huawei, tasarladığı 7 nanometrelik işlemcisi ile Çin'i ABD baskısı altından kurtarmak için taşın altına elini koydu. Bu işlemciyi, ABD düzenleyicileri tarafından soruşturma altında olan Şangay merkezli bir şirket olan Semiconductor Manufacturing International Corp üretti. Bu durum, Çin üzerinde halen az da olsa ABD baskısı olduğunu kanıtlıyor.