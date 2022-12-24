Huawei bir daha kendi işlemcilerini kullanmayacak mı?

Yıllardır ürettiği akıllı telefonlarda kendi işlemcilerine yer veren Huawei, en son amiral gemisi serisinde Qualcomm platformuna yer vermişti. Qualcomm tarafına büyük ölçüde yatırım yapan şirket, bu zamana kadar izlediği stratejiden vaz mı geçiyor? Huawei artık kendi işlemcisini üretmeyecek mi?

Huawei, bu yıl Kirin'i kullanmadı!

Telefon üreticileri kendi işlemcilerini kendileri üretmek, başka firmalara bağımlı kalmamak isterler. Bu isteğin altında birçok neden bulunuyor. Bunlar başlıca karşıdaki firmanın stok durumlarından etkilenmemek, maliyet anlaşmazlıklarının önüne geçebilmek, kendi platformlarını üreterek daha iyi ve optimize bir deneyim sağlayabilmek sebeplerdir.

Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan zıtlıklar sonucunda yaptırımlarla karşılaşan Huawei'in bazı teknolojilere erişmesi resmen imkansız hale geldi Örneğin Kirin işlemcilerin üretiminde TSMC ile olan ortaklık bitti. Bunun üzerine şirket de Çinli işlemci üreticisi SMIC ile anlaşmak durumunda kaldı. Ne yazık ki beklenenin aksine SMIC'nin teknolojik yetersizliğinden ötürü amiral gemisi işlemciler üretilemedi. En sonunda da kendi işlemcilerini üreten Huawei, bu defa başka bir yol izlemek durumda kaldı. Görünüşe göre tüm bu olanlar yüzünden Kirin işlemcileri en azından bir süre görememeyeceğiz.

Huawei P60 ve Mate 60 geliyor! Çıkış tarihi sızdı

Bu yıl piyasaya sürdüğü P50 ve Nova 10 gibi cihazlarında Qualcomm'un işlemcilerine yer veren Huawei, platformlara hatrı sayılır oranda para harcadı. Bu bağlamda da şirketin en azından bir süre için kendi işlemcilerini üretip kullanabilecek kadar kaynağı kalmadı. Ayrıca bir rapora göre Kirin işlemcilerin stokları da Huawei depolarında bitmek üzere. Peki ABD ile anlaşmazlıklar yaşayan Huawei, Amerikalı Qualcomm'a muhtaç mı kaldı?

Hollanda, Huawei'ye yardım edebilir

Huawei bu defa da gözlerini Hollandalı ASML'nin EUV yani Aşırı Ultraviyole Litografi teknolojisine dikti. Her ne kadar bu teknolojiye ABD ambargosundan dolayı Çin'li şirketler erişemiyor olsalar da, Hollanda'nın ekonomi politikası kapsanımda ilerleyen dönemlerde erişim sağlanabilir. Bu sayede Huawei, kendi işlemcisini 7nm ve altında mimarilerle üretebilir. Eğer her şey yolunda giderse ve Huawei ile Hollanda bir şekilde bu teknoloji için anlaşırlarsa, şirket önümüzdeki aylarda Kirin işlemcilerini yeniden hayata döndürebilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Huawei'in Kirin işlemcilerini ilerleyen zamanlarda görebilecek miyiz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın!