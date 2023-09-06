Huawei, Barselona'da yeni giyilebilir cihazlarını tanıtacak

Huawei yeni giyilebilir cihazlarını 14 Eylül'de Barselona'da "Fashion Forward" temasıyla gerçekleştireceği lansmanda duyuracak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei, yaklaşan yeni ürün lansmanında giyilebilir ürünler pazarında büyük bir sıçrama yapmaya hazırlanıyor. 14 Eylül'de Barselona'da "Fashion Forward" temasıyla gerçekleşecek lansman, markanın giyilebilir ürünlerdeki başarılı yolculuğunun 10. yıl dönümünü kutlarken teknoloji ve stil arasında köprü kurmaya odaklandığına işaret ediyor.

Verilen bilgiye göre, giyilebilir ürünler sektöründe de dikkatleri üzerine çekecek küresel ürün stratejisini paylaşmaya hazırlanan Huawei, WATCH Ultimate akıllı saati ile başlattığı tasarım felsefesini, "Fashion Forward" temasına uygun olarak daha da geliştirecek.

Huawei'nin bir kez daha hem teknoloji hem de moda alanında trendleri belirlemesi ve giyilebilir cihazlar alanındaki liderliğini daha da sağlamlaştırması beklenen lansmanda tanıtılacak yeni HUAWEI WATCH GT serisi çok yakında Türkiye'de de satışa sunulacak.

Şirketin Barselona'da gerçekleştireceği lansmana kayıt yapan izleyiciler, yeni WATCH GT Serisi'nden satın alırken kullanabileceği 300 TL indirim kuponu kazanmanın yanında, sınırlı sayıdaki FreeBuds 3 hediyelerinden birine de sahip olma şansı yakalayabilecek.