Huawei AR-GE Kodlama Maratonu Türkiye'de Başlıyor

Huawei Türkiye ile BTK, Türkiye'deki yazılım geliştiricilerin bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişimini amaçlayan ortak projenin üçüncüsünü hayata geçiriyor. Maratonun ilk aşaması başladı ve son aşama Ankara'da gerçekleştirilecek.

Huawei Türkiye ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye'deki yetenekli yazılım geliştiricilerin bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişimini amaçlayan ortak projenin üçüncüsünü hayata geçiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Huawei AR-GE Kodlama Maratonu" ile yetenekli yazılımcıların, farklı kodlama alanlarında üretecekleri projelerle kendilerini geliştirmeleri ve bu konudaki bilgilerini artırmaları amaçlanıyor.

Üç etapta tamamlanacak maratonun ilk aşaması 25 Ağustos'ta, BTK Akademi web sitesi üzerinden ön başvuru sürecinin açılmasıyla başladı.

25 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında, adayların, maratona katılmak ve sertifikalarını almak için gerekli çevrim içi ön eğitimleri BTK Akademi web sitesi üzerinden tamamlamaları öneriliyor. Bulut bilişim kategorisine yönelik eğitimler, "Huawei Cloud'a Nasıl Üye Olunur?", "Huawei Cloud Temelleri", "Huawei Cloud ile İlk Buluşma", "Uygulama Merkezli Mimari", "Huawei Cloud DevSecOps Hizmetleri", "Huawei Cloud KooLabs Nedir?" konularından oluşuyor.

İkinci aşamada ise adaylar, 20 Eylül'den 25 Eylül'e kadar, Huawei Yetenek Mülakat Sistemi (Talent Interview) üzerinden eleme sınavına girecek.

Sınavı geçip maratona katılmaya hak kazanan adaylar, 28 Eylül'de açıklanacak. Final etabına, ön eleme sınavından en yüksek puanı alan ilk 30 kişi geçecek.

Bu yıl ilk kez fiziksel olarak gerçekleştirilecek maratonun son aşaması, 8-12 Ekim'de Ankara'da olacak. Üç kişilik takımların oluşturulacağı maratonda 10 takımın projelerini 96 saat içinde hazırlayıp sunmaları bekleniyor.

Jüri, sunulan projeleri 12 Ekim'de değerlendirecek. En yüksek dereceyi alan ilk üç takım, 13 Ekim'de düzenlenecek törenle ödüllerine kavuşacak. Yarışmanın ödülü Huawei MateBook dizüstü bilgisayar olarak belirlendi

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTK İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Mustafa Ermiş, BTK Akademi olarak son bir sene içerisinde bilgi teknolojileri alanında 124 bin 43 dakika, 228 adet çevrim içi eğitimi Türk halkının hizmetine ücretsiz olarak sunduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Eğitimlerimizin tamamı, alanında profesyonel kişiler tarafından yüksek kalitedeki içeriklerle hazırlandı. Bilişim ekosisteminde kendini geliştirmek isteyen herkes, kariyer yolunu BTK Akademi'den belirleyebilir ve ilgili eğitimleri tamamlayıp sertifikalarını alabilir. Bu sene de Huawei Türkiye ile birlikte düzenlemekten memnuniyet duyduğumuz maratonu, yazılım geliştiriciler için iyi bir fırsat olarak görüyor ve eğitimlerini tamamlayan adayları maratona başvurmaya davet ediyorum. Şimdiden çok heyecanlı ve güzel geçeceğinden emin olduğum Huawei AR-GE Kodlama Maratonu'nun tüm katılımcılar ve ülkemiz bilişim ekosistemi için hayırlı olmasını dilerim."

Huawei Türkiye Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ma Yongnong ise Huawei AR-GE Kodlama Maratonu'nun bilişim alanındaki yetenekleri geliştirme konusundaki sürekli çabalarının ve vizyonlarının önemli örneklerinden biri olduğunu aktardı.

Yongnong, "Hızla evrilen bilgi teknolojileri dünyasında öne çıkmanın en önemli koşullarından biri, eğitime ve genç yeteneklere yönelik yatırım ve eğitim çalışmalarını artırmaktır. Bu vesileyle, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun bu kıymetli programının bir parçası olmaktan son derece mutlu olduğumuzu söylemeliyim. AR-GE Kodlama Maratonu başarılı öğrencilerin geleceği için önemli fırsatlar sunarken, teşvik edici ödüllerle de özel bir motivasyon yaratıyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, Türkiye'nin yetenekli gençlerini desteklemeye devam edeceğiz. Tüm katılımcılara, bol şans ve başarı diliyorum." ifadelerini kullandı.