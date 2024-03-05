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Huawei, AMD'nin Zen 3 serisine eş değer işlemciler üretecek

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Gelen son sızıntılara göre, Huawei AMD'nin Zen 3 serisine eş değer güçte işlemciler üretmeye başlayacak. İşlemci üretiminde köklü bir geçmişi olmayan şirketin bu başarısı teknoloji sektöründe büyük bir hayretle karşılanıyor.

Gelen son sızıntılara göre, Huawei AMD'nin Zen 3 serisine eş değer güçte işlemciler üretmeye başlayacak. Henüz test sürecinde olan Taishan V120 çekirdeğine sahip serinin ardından satış başarısı yakaladığı takdirde, olası düşük maliyeti ile özellikle Batılı firmalar için sorun yaratabileceği konuşuluyor. İşlemci üretiminde çok da köklü bir geçmişi olmayan şirketin şimdiden böyle bir başarıya imza atması, teknoloji sektöründe büyük bir hayretle karşılanmış durumda. İşte tüm detaylar…

Huawei, bu kez yeni nesil işlemciler ile gündemde

Huawei'nin ilk olarak mobil platformlar için tasarladığı Kirin 9000 serisinde kullandığı Taishan V120 çekirdeğinin, gelişim sürecinin de son hızda devam ettiği iddia ediliyor. Ancak firmanın elindeki teknolojik kapasiteyi halen tam olarak bilmiyoruz.

SMIC'in ikinci nesil 7 nanometrelik tasarım sürecinde üretildiği tahmin edilen çekirdeğe sahip işlemcinin, yapılan Geekbench 6 testinde tam 1527 puan aldığı konuşulmakta. Zen 3 mimarili EPYC 7413 ise aynı testten 1538 puan almayı başarmıştı. Yani aradaki fark oldukça azaldığını görüyoruz.

Ancak Zen 3 tabanlı işlemcilerin 2020 yılının son döneminde piyasaya sürüldüğünü düşünürsek, Huawei'nin işlemci teknolojisinde gitmesi gereken daha çok yolu olduğunu söyleyebiliriz. Amerikan ambargosuyla beli bükülen şirketin, işlemcilerde Batı teknolojisiyle yarışır hale gelip gelemeyeceğini önümüzdeki dönemde göreceğiz. Günün sonunda, tüm bu gelişmelerin kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Huawei'nin uygulamakta olduğu işlemci stratejisi sonuç verecek mi? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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