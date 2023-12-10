Huawei, önümüzdeki yıl "devrim yaratan cihazlarla" teknoloji tarihini yeniden yazmak istediğini ifade etti. Huawei Yöneticisi Yu Chengdong, 2024'te piyasaya sürülecek ürünlerin tamamının yenilikçi olacağını iddia etti.

Huawei, 2024 için ürün yelpazesini genişletmeyi planlıyor. Çinli şirket, önümüzdeki yıl "devrim yaratan cihazlarla" teknoloji tarihini yeniden yazmak istediğini ifade etti. Huawei Yöneticisi Yu Chengdong, 2024'te piyasaya sürülecek ürünlerin tamamının yenilikçi olacağını iddia etti.

Huawei ürünleri 2024'te yenilikçi olacak

Huawei'nin yıllık konferansında konuşan Yu Chengdong, zamanı geldiğinde şirketin beklentileri aşacağına dair garanti verdi. Başta akıllı telefon sektörü olmak üzere "başkalarının düşünemediği, yapamadıkları ve hatta yapmaya cesaret edemedikleri" yapacağını dile getirdi.

Huawei'nin önümüzdeki yıl tanıtacağı ürünleri şimdilik bilinmiyor. Ancak sektör uzmanları, Huawei'nin kendi 5G teknolojisiyle geliştirdiği Kirin yonga setine atıfta bulunuyor. Bu çiple birlikte Huawei, akıllı telefonda 5G pazarına geri dönmüş olacak.

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ABD'nin yasağından dolayı Qualcomm'dan 5G'li Snapdragon işlemciler alamayan Huawei, bu alanda büyük bir atılım gösterdi. Çip üretim ortağı SMIC'le birlikte 5nm mimarisi üzerinde Kirin işlemciler ürettiğine dair bazı iddialar da bulunuyor. Son beş yılın yaptırımları göz önüne alındığında bu, Huawei için büyük bir başarı anlamına geliyor.

Ayrıca Çinli şirketin HarmonyOS işletim sisteminden güç alan yeni elektrikli otomobiller tanıtacağı da düşünülüyor. Halihazırda Aito ve Luxeed isimli bir alt markaya sahip olan şirket, aynı zamanda otomobiller için multimedya çözümleri de üretiyor. Huawei, önümüzdeki 5 yıl içinde 105 otomobili akıllı hale getirmeyi hedefliyor.

Huawei, Aito ve Luxeed gibi farklı markalar altında akıllı elektrikli araçlar üretiyor. Changan, Seres ve Chery gibi çeşitli Çinli otomobil üreticileriyle ortaklık kuran şirket, yeni markasında ise otomobil yazılımlarına odaklanacak.

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