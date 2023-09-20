Huawei, 120.000'den fazla patente sahip olduğunu açıkladı

JİNAN, 20 Eylül (Xinhua) -- Çinli teknoloji devi Huawei, tüm dünyada 120.000'den fazla onaylanmış patente sahip olduğunu açıkladı.

Salı günü Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin merkezi Jinan'da devam eden 12. Çin Fikri Mülkiyet Yıllık Konferansı'nda konuşan Huawei Kamu ve Hükümet İşleri Departmanı Başkanı Wang Jianfeng, çok sayıda patent sahibi olan şirketin bu başarıyı araştırma ve geliştirmeye (Ar-Ge) uzun soluklu bağlılığı sayesinde elde ettiğini belirtti. Wang, son 10 yılda şirketin toplam Ar-Ge harcamalarının 977,3 milyar yuana (yaklaşık 136 milyar ABD doları) ulaştığını söyledi.

"Zorlu dış ortama rağmen, sadece 2022 yılında Huawei'nin Ar-Ge yatırımları 161,5 milyar yuana çıkarak satış gelirlerinin dörtte birine tekabül etti" diyen Wang, Huawei'nin Ar-Ge harcamaları bakımından küresel teknoloji işletmeleri arasında dördüncü sırada yer aldığını kaydetti.

Şirket, inovasyonlarını dünyayla paylaşmayı da seviyor. Wang, Huawei'nin Asya'daki açık kaynağa katkıda bulunan en büyük şirket olduğunu ve şirkete ait bazı işletim sistemi projelerinden binlerce geliştirici ve kullanıcının faydalandığını ifade etti.