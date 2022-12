HTC, VR'ın en büyük sorununu çözüyor! İşte ilk görsel

HTC, VR dünyasını heyecanlandıracak bir paylaşımda bulundu. Meta Quest Pro'ya rakip olması beklenen yeni amiral gemisi HTC Vive modelinden ilk görüntü geldi. Çok daha hafif olması beklenen yeni VR'ın, önümüzdeki ay düzenlenecek CES 2023 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

Yeni HTC Vive VR nasıl olacak?

Meta Quest Pro ile yarışacak yeni HTC Vive VR hakkında ilk bilgiler gelmeye başladı. Önceki amiral gemisi modellere kıyasla tek başına kullanılması mümkün olacak yeni cihazın iki saatlik pil ömrüne sahip olması bekleniyor. Ayrıca çok daha güçlü hareket algılayan denetleyicilere ve el takibine sahip olacağı iddia edildi.

The Verge'te yer alan habere göre şirket, yeni VR'ı 5 Ocak'ta başlayacak CES 2023'te duyuracak. Konuyla ilgili açıklamada bulunan HTC Küresel Ürün Başkanı Shen Ye, "Yeni ürün, teknolojide yaptığımız tüm ilerlemeleri, tüketiciler için anlamlı ve çekici bir şey haline getirecek" dedi.

Henüz resmi ismi açıklanmaya HTC Vive modelinin, öne ve ve yana bakan kameralara yer vermesi bekleniyor. Bu sayede kullanıcıların gerçek dünyayı da görmesini sağlayarak karma gerçeklik (XR) deneyimi sunacak. Şirket, kullanıcının çevresini haritalaması ve sanal içerikler eklemesi için derinlik sensörü kullanacak.

HTC'nin son Twitter paylaşımında "ya küçül ya da eve git" ifadesi kullanıldı. Bu ifade, yeni VR modelinin yukarıdaki özelliklere ek olarak çok daha hafif olacak şekilde tasarlandığını gösteriyor.

Yeni HTC Vive modelini CES 2023'te göreceğiz. Yine de, VR dünyasında henüz büyük bir rekabet olmadığını biliyoruz. Başlıca HTC, PlayStation ve Meta rakip olsa da, Apple'ın AR/VR cihazı üzerinde çalıştığını göz ardı etmemek lazım.

