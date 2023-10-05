HP, Yeni Yazıcı Modellerini Tanıttı

HP, bugün düzenlediği Imagine 2023 etkinliğinde yeni yazıcı modellerini ve teknolojilerini tanıttı. Yenilikçi baskı çözümleriyle dikkat çeken HP, ev, ofis ve diğer ortamlarda kullanılabilecek ürünler sunuyor.

Hp ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda şirket, bugün düzenlediği Imagine 2023 etkinliğinde yeni cihazlarını ve teknolojilerini kullanıcılarla buluşturdu. Kuşkusuz günün en dikkat çeken cihazları ise Hp'nin yeni yazıcı modelleri oldu.

Hp, yenilikçi yazıcı çözümlerini tanıttı!

Hp, bugün gerçekleştirdiği bir basın toplantısında, yepyeni ve yenilikçi baskı çözümlerini duyurdu. Ev, ofis ya da başka bir ortam fark etmeksizin her yerde kullanabileceğiniz bu ürünler, olabilecek en iyi baskı kalitesine ihtiyacınız olan her ortamda sahip olmanızı sağlıyor. Şirketin yeni yazıcı serisindeki ürünler ise şu şekilde:

Hp OfficeJet Pro

Küçük işletmeler düşünülerek tasarlanan HP OfficeJet Pro, profesyonel baskı kalitesini mümkün olan en uygun fiyata sunmayı hedefliyor. Oldukça iddialı olau yeni model, HP'nin çevre dostu yaklaşımının bir sonucu olan EvoMore teknolojisiyle donatılmış durumda. HP EvoMore, HP'nin bugüne kadar sunduğu en sürdürülebilir mürekkep kartuş serisi olup, işletmelerin baskı ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda ekolojik ayak izlerini azaltmalarına yardımcı oluyor.

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HP DeskJet All-in-One Yazıcı Serisi:

Evde mükemmel baskı deneyimi için HP, DeskJet All-in-One yazıcı serisini piyasaya sürdü. Bu yazıcılar, kullanıcılara sadece yüksek kaliteli baskılar sunmakla kalmıyor, aynı zamanda sürdürülebilirlikle de öne çıkıyor. Bu serideki ürünler, %60'a kadar geri dönüştürülmüş plastikten üretiliyor, bu da HP'nin sürdürülebilir bir geleceğe olan taahhüdünü gösteriyor.

HP DesignJet

Profesyonel tasarım ve mühendislik projeleri için HP DesignJet serisi, sektördeki en iyi baskı kalitesini ve hızını sunar. Bu yazıcılar, projelerinizi en iyi şekilde sunmanız için tasarlanmış yüksek çözünürlüklü, detaylı baskıları hızla üretebilir.

HP SitePrint

İnşaat sektöründeki yenilikçi düşünceye katkıda bulunan HP, SitePrint ile inşaat sahalarının karmaşık düzenlerini hassas bir şekilde yazdırmak için robotik bir çözüm sunuyor. Bu, inşaat projelerini hızlandırmak ve maliyetleri düşürmek için devrim niteliğinde bir adımdır.

HP Latex 630 Serisi

Görsel malzemelerde etkileyici bir baskı deneyimi için HP Latex 630 serisi, özellikle beyaz mürekkep teknolojisiyle öne çıkıyor. Bu, reklam tabelalarından iç mekan dekorasyonuna kadar her türlü baskı ihtiyacı için ideal bir çözümdür.