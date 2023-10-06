HP Envy Spectre Fold: Katlanabilir Ekranlı Yeni Cihaz Tanıtıldı

HP, bugün düzenlediği etkinlikte birçok yeni cihazını ve hizmetini tanıttı. Aynı zamanda yapay zeka alanındaki son gelişmeleri de paylaştı. Dikkatleri çeken cihaz ise geçtiğimiz ay duyurduğu HP Envy Spectre Fold oldu. İşte detaylar...

Hp, bugün düzenlediği etkinlikte birçok yeni cihazını ve hizmetini tanıttı. Aynı zamanda yapay zeka alanındaki son gelişmeleri de paylaştı. Dikkatleri çeken cihaz ise geçtiğimiz ay duyurduğu HP Envy Spectre Fold oldu. İşte detaylar…

HP Envy Spectre Fold neler sunuyor?

HP Envy Spectre Fold, 17 inç boyutundaki katlanabilir dokunmatik OLED ekrana sahip. Bu panel, 2.560 x 1.920 piksel çözünürlüğü, 500 nit parlaklık, HDR10 desteği ve IMAX Enhanced sertifikası ile kullanıcıların beğeneceği bir görsel deneyim sunuyor. Ayrıca, True Vision IR web kamerası ile yüksek kaliteli görüntülü görüşme yapma imkanı sunuyor.

Donanım tarafında, Intel Core i7-1250U ve Intel Iris Xe Graphics kullaan Envy Spectre Fold, yüksek performans sunarak tüm işleri sorunsuz bir şekilde yerine getiriyor. Ayrıca, 16 GB LPDDR5 RAM ve 1 TB SSD depolama ile daha fazla çoklu görev yapma ve verilerinize hızla erişme imkanı sunuyor.

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Ses ve bağlantı

HP Envy Spectre Fold, Bang & Olufsen tarafından geliştirilen dörtlü hoparlör sistemi ve HP Ses Güçlendirme teknolojisi sayesinde üstün bir ses deneyimi sunuyor. Ayrıca, iki ortam mikrofonu ile net ve temiz ses kayıtları yapabilme özelliği de sunuyor.

Bağlantılar açısından, Intel Wi-Fi 6E AX211 ve Bluetooth 5.3 ile son teknoloji kablosuz bağlantıları destekliyor. Ayrıca, 2xUSB-C Thunderbolt 4, 1xUSB-A 3.2 ve 1xHDMI gibi çok sayıda bağlantı noktasıyla cihazınızı çevre birimleri ile sorunsuz bir şekilde bağlayabilirsiniz.

Taşınabilirlik ve dayanıklılık

HP Envy Spectre Fold, katlanabilir tasarımıyla taşıma kolaylığı sağlıyor. Katlanmamış halde 10,91×14,81×0,33 inç boyutlarına sahip olan cihaz, katlandığında yalnızca 10,91×7,53×0,84 inç boyutlarına düşer. Klavyesiyle birlikte 1,6 kg, klavyesiz olarak ise 1,3 kg ağırlığında olan bu cihaz, her yere rahatlıkla taşınabilir.

Pil ömrü ve fiyat

HP Envy Spectre Fold, 6 hücreli, 94,3 Wh Li-ion polimer piliyle uzun süreli kullanım sağlıyor. Dizüstü modunda 12 saat, masaüstü modunda ise 11 saatlik pil ömrü sunarak günlük ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir enerji sağlıyor.

Tüm bu özelliklere sahip olan HP Envy Spectre Fold, 3.499 Dolar fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Bu fiyat, katlanabilir ekran teknolojisinin getirdiği yenilikçi tasarım ve güçlü performansın birleşimini arayan kullanıcılar için cazip bir seçenek sunuyor.