Hopi'ye Fintech Direktörlüğüne Cem Koca Atandı

Finansal teknolojilerde (fintech) kararlı adımlar atmayı sürdüren Hopi'de, Fintech Direktörlüğü görevine Cem Koca atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olan Koca, profesyonel iş hayatına 2010 yılında HSBC'de başladı.

Bireysel ve ticari kredi risk değerlendirme ekiplerinde yürüttüğü görevi esnasında Türkiye, Londra ve Kalküta ekiplerinin ortak yürüttüğü risk modeli geliştirme projelerinde yer aldı.

2014 yılında Turkcell'e katılan Koca, 2015 yılında Turkcell Finansman (Financell), 2018 yılında Turkcell Sigorta (Güvencell) firmalarının kuruluşunda ve büyümesinde aktif rol aldı.

2019 yılında Turkcell Yönetim Kurulu & Üst Yönetici (CEO) Ofis'te fintech iştiraklerinden sorumlu danışman olarak görev yaptıktan sonra grubun bir diğer fintech iştiraki olan Paycell'e geçiş yaptı.

Koca, Paycell'de son olarak Sonra Öde Çözümleri (mobil ödeme) ve Finansal Pazaryeri Yönetimi ekiplerinin yöneticiliğini yaptı.