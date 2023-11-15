Honor, yeni Honor 100 serisini tanıtmaya hazırlanıyor

Honor, akıllı telefon pazarındaki payını artırmak için yeni Honor 100 serisini tanıtacak. Honor 100 ve Honor 100 Pro modellerinin tasarımları ortaya çıktı. Seri, kavisli OLED ekran ve farklı kamera kurulumlarıyla dikkat çekiyor. Modellerin özellikleri ve tanıtım tarihi de açıklandı.

Bir zamanlar Huawei çatısı altındaki olan ancak daha sonrasında bağımsız bir marka haline gelen Honor, akıllı telefon pazarındaki payını artırabilmek için ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda şirket, yakın zamanda yeni Honor 100 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Son olarak Honor 100 ve Honor 100 Pro tasarımı ortaya çıktı.

Karşınızda Honor 100 ve Honor 100 Pro modellerinin tasarımı!

Honor, yeni akıllı telefonlarını bazı e-ticaret sitelerinde listeledi. Burada cihazlar hakkında bilgiler veren şirket, modellerin fotoğraflarını da paylaştı. Böylelikle Honor 100 ve 100 Pro 'nun tasarımı gözler önüne serildi.

Honor 100 serisinin ön tarafında kavisli bir OLED ekran olacağını görüyoruz. Pro modelde özçekim kamerası için hap şeklinde yuva bulunuyor. Akabinde her iki modelin arka tasarımında da belirgin farklılıklar göze çarpıyor.

120 W hızlı şarj, OIS kamera: Xiaomi 14 rakibi Vivo X100 serisi tanıtıldı! İşte çarpıcı fiyatlar

Honor 100 modelinin tasarımına biraz yakından baktığımızda akıllı telefonun kamera kurulumunda Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) teknolojisi ile desteklenen 50 Megapiksel çözünürlüğünde ana kamera yer aldığı yazıyor.

Honor 100 ve Honor 100 Pro özellikleri (Beklenen)

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Honor 100 serisi, 1,5K çözünürlükte yüksek oranda karartma sunan bir ekranla gelecek. Standart model Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisinden güç alacakken, Pro modelin kalbinde ise Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yer alacak.

Honor 100'ün 100 W şarj ile beslenen 5.000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekmesi bekleniyor. Seri ile ilgili tüm bilinenler bunlardan ibaret. Honor 100 ve Honor 100 Pro modelleri, 23 Kasım tarihinde tanıtılacak.

ÖzellikHonor 100Honor 100 Pro EkranOLED 1,5K çözünürlükOLED 1,5K çözünürlükİşlemciQualcomm Snapdragon 7 Gen 3Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2Batarya Kapasitesi5.000 mAh5.000 mAhŞarj Hızı100 W100 WArka KameralarOIS destekli 50 Megapiksel ana kamera–

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.