Honor, yeni akıllı telefonu Honor X8B'yi tanıtacak

Çinli marka Honor, ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Honor X8B modeli hakkında ilk bilgiler ortaya çıktı. Lansmanın yakında gerçekleşeceği belirtiliyor ve fiyat performans odaklı bir ürün olması bekleniyor.

Honor, ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Çinli marka günden güne yeni bir akıllı telefonunu kullanıcılara sunuyor ve son gelen bilgilere göre çok yakında bunların arasında bir yenisini daha ekleyecek. Bu kapsamda Honor X8B ile ilgili ilk bilgiler geldi.

Honor X8B IMDA veri tabanında ortaya çıktı – Honor X8B özellikleri belli mi?

Yaklaşan Honor X8B, LLY-LX2 model numarasıyla IMDA veri tabanında ortaya çıktı. Liste akıllı telefonun teknik özelliklerine dair herhangi bir bilgi vermezken, lansmanın çok yakında olduğuna işaret ediyor. Akıllı telefonun seleflerine göz önüne aldığımızda fiyat performans odaklı bir ürün olacağını söyleyebiliriz.

Bunun dışında geçtiğimiz haftalarda vitrine çıkan Honor X9B modeli 6,78 inç 1,5K çözünürlüklü 120 Hz tazeleme hızı sunan AMOLED panele ev sahipliği yapıyor. Ayrıca 19,9: 9 ??en boy oranı ve 10 bit renk sunuyor. Akıllı telefon giriş segmentten farklı olarak delikli bir ekran tasarımına sahip.

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Akıllı telefon Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 işlemciden güç alıyor. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 4x 2.2 GHz – Cortex-A78 ve 4x 1.8 GHz – Cortex-A55 çekirdeklerinin yanı sıra Adreno 600 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Honor X9B teknik özellikleri

ÖzelliklerAçıklama Ekran6,78 inç, 1,5K çözünürlük, 120 Hz tazeleme hızı, AMOLED panel, 19,9: 9 en-boy oranı, 10 bit renkİşlemciQualcomm Snapdragon 6 Gen 1, 4 nm mimari, 4x 2.2 GHz Cortex-A78 + 4x 1.8 GHz Cortex-A55, Adreno 600 GPURAM8/12 GB LPDDR4xDepolama256 GB dahili depolamaPil5.800 mAh, 35W hızlı şarjBağlantılarÇift SIM, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, USB-C, 3,5 mm ses girişiKameralarÖn kamera: 16 MP selfie kamera; Arka kamera: 108 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş, 2 MP makro sensörİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı Magic OS 7.2

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