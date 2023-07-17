Honor, Yaptırımlardan Bağımsız Olarak Yeni Telefonunu Tanıttı
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ABD yaptırımlarından etkilenmeyen Honor, fiyat performans odaklı Honor Play 40C modelini tanıttı. Telefonun özellikleri ve fiyatı hakkında detaylar haberimizde.
ABD yaptırımlarının gölgesinde faaliyetlerini sürdüren Huawei'den geçtiğimiz yıllarda ayrılan Honor, günümüz itibariyle yaptırımlara takılmadan kullanıcıların karşısına çıkıyor. Çinli üretici bu kapsamda pazardaki payını artırmak için her segmentten telefon üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Son olarak fiyat performans odaklı Honor Play 40C tanıtıldı. İşte özellikleri ve fiyatı!
Honor Play 40C özellikleri
Honor 40C; 6.56 inç HD+ çözünürlüklü 90 Hz tazeleme hızı sunan LCD panele ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda %70 NTSC renk gamına ev sahipliği yapıyor.
Akıllı telefon, Qualcomm Snapdragon 480 Plus işlemciden güç alacak. 8 nm mimariye sahip yonga seti; 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A76 (Kryo 460) ve 6x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Adreno 619 grafik birimine ev sahipliği yapıyor. Öte yandan 6 GB RAM, 128 GB depolama ve Android 13 tabanlı MagicOS 7.1 ile kullanıcıların karşısına çıkıyor.
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Önde 5 Megapiksel selfie kamerası yer alırken, arkada 13 Megapiksel sensörden oluşan tekli bir kamera kurulumu mevcut. Bunun dışında 10W şarj hızlarını destekleyen 5,200 mAh'lik bir pille geliyor. Son olarak akıllı telefonun 126 dolardan satışa çıkacağını belirtelim.
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ÖzellikAyrıntılarEkran6.56 inç LCD Waterdrop ekranÇözünürlükHD+ (1612 x 720 piksel)Yenileme Hızı90HzDokunmatik Örnekleme Hızı90HzRenk Gamı%70 NTSCÖn Kamera5 megapikselArka Kamera13 megapiksel + LED flaşİşletim SistemiMagicOS 7.1 (Android 13 tabanlı)İşlemciSnapdragon 480 PlusBatarya5.200mAh, 10W şarj desteğiRAM6 GBDahili Depolama128 GBDiğer ÖzelliklerÇift SIM, 5G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, USB-C port, yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı, 3.5mm kulaklık girişiBoyutlar8.35mm kalınlık, 188 gram ağırlık
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