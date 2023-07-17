Honor, Yaptırımlardan Bağımsız Olarak Yeni Telefonunu Tanıttı

ABD yaptırımlarının gölgesinde faaliyetlerini sürdüren Huawei'den geçtiğimiz yıllarda ayrılan Honor, günümüz itibariyle yaptırımlara takılmadan kullanıcıların karşısına çıkıyor. Çinli üretici bu kapsamda pazardaki payını artırmak için her segmentten telefon üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Son olarak fiyat performans odaklı Honor Play 40C tanıtıldı. İşte özellikleri ve fiyatı!

Honor Play 40C özellikleri

Honor 40C; 6.56 inç HD+ çözünürlüklü 90 Hz tazeleme hızı sunan LCD panele ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda %70 NTSC renk gamına ev sahipliği yapıyor.

Akıllı telefon, Qualcomm Snapdragon 480 Plus işlemciden güç alacak. 8 nm mimariye sahip yonga seti; 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A76 (Kryo 460) ve 6x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Adreno 619 grafik birimine ev sahipliği yapıyor. Öte yandan 6 GB RAM, 128 GB depolama ve Android 13 tabanlı MagicOS 7.1 ile kullanıcıların karşısına çıkıyor.

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Önde 5 Megapiksel selfie kamerası yer alırken, arkada 13 Megapiksel sensörden oluşan tekli bir kamera kurulumu mevcut. Bunun dışında 10W şarj hızlarını destekleyen 5,200 mAh'lik bir pille geliyor. Son olarak akıllı telefonun 126 dolardan satışa çıkacağını belirtelim.