Geçen yıllarda Huawei ile yollarını ayırarak bağımsız bir üretici olan Honor, yakında piyasaya sürülecek X9B modelinin tasarımını paylaştı. Akıllı telefon, yuvarlak şekilli bir kamera modülüne ve kavisli, delikli bir panele sahip olacak.

Geçen yıllarda Huawei ile yollarını ayırarak yoluna bağımsız bir üretici olarak devam eden Honor'da çok yakında piyasay sürülecek X9B için ciddi bir mesai söz konusu. Daha önce performans testinde ortaya çıkan akıllı telefonun şimdi de tasarımı belli oldu.

Honor X9B tasarımı ortaya çıktı

Honor, yaklaşan X9B modelinin tasarımını paylaştığı tanıtım posteriyle doğruladı. Buna göre akıllı telefon, selefindeki gibi iki kamera ve bir LED flaşı barındıran yuvarlak şekilli bir kamera modülüne sahip olacak. Önde ise kavisli ve delikli bir panel karşımıza çıkacak.

Honor X9B, bugün erken saatlerde ALI-NX1 model numarasıyla Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. Akıllı telefon tek çekirdekli testlerden 936, çok çekirdekli testlerden ise 2 bin 774 puan almayı başardı. Böylece cihazın bazı teknik özellikleri ortaya çıkmış oldu.

8 GB RAM, 5G bağlantı: Vivo'nun uygun fiyatlı telefonu Google'da görüntülendi!

Performans testlerine baktığımızda cihazın Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 işlemciden güç alacağını söyleyebiliriz. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 4x 2.2 GHz – Cortex-A78 ve 4x 1.8 GHz – Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Adreno 600 grafik birimine ev sahipliği yapıyor. Bunun dışında cihazın 12 GB RAM ile kullanıcı karşısına çıkacağını belirtelim. Tabii burada daha farklı opsiyonların olma ihtimalini de akıllardan çıkarmamak gerekiyor.

Yaklaşan Honor X9B, ALI-NX1 model numarasıyla TDRA veri tabanında göründü. Liste akıllı telefonun teknik özellikleriyle ilgili herhangi bir detayı ortaya çıkarmasa da lansmanın çok yakında olduğuna işaret ediyor.