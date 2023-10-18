Honor X9b: Özellikleri ve Tasarımı Ortaya Çıktı

Honor X9b, orta segmentte yer alan bir model olup Qualcomm işlemci ve 5800 mAh batarya gibi özelliklere sahiptir. Cihazın tasarımı ve renk seçenekleri de dikkat çekicidir.

Honor X9b markanın bu yılki orta segment modellerinden birisi. Qualcomm tarafından üretilen bir işlemciden güç alan X9b, bugün hemen hemen bütün özellikleri ile karşımıza çıktı. Tabi tasarımı ve renk seçenekleri de buna dahil. Gelin Honor X9b'ye yakından bakalım.

Honor X9b 5800 mAh'lik dev bataryasından güç alacak!

Özellikleriyle orta segmentin kalitesini yükseltecek olan Honor X9b bugün tüm özellikleri ile ortaya çıktı. Özelliklerine baktığımız zaman yer yer üst segment cihaz donanımları gördüğümüz X9b, gerçekten piyasayı sallayacak gibi duruyor. Gelin vakit kaybetmeden cihazın özelliklerine göz atalım.

Ön yüzünde baktığımızda Honor X9b bizleri 6,78 inç büyüklüğünde AMOLED ekranı ile karşılıyor. 120 Hz yenileme hızına sahip olan bu ekran, 1,5K 2652 x 1200 piksel çözünürlük sunuyor. 1920 Hz PWM karartma özelliğine ve 1,07 milyar renk gamına sahip olan X9b, maksimum 1200 nit parlaklığa ulaşabiliyor. Yine ön tarafında f/2,45 diyafram açıklığına sahip 16 Megapiksellik bir selfie kamerası barındıran Honor X9b, kasanın arkasında dairesel kamera grubuna yer veriyor.

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F/1.75 diyafram açıklığına sahip 108 Megapiksellik ana kameranın öncülük ettiği arka kamera grubu, içerisinde 5 Megapiksel f/2.2 ultra geniş açılı sensörü ve 2 Megapiksel f/2.4 makro sensörü de barındırıyor. Kasanın içerisinde 5800 mAh'lik bir pil taşıyan Honor X9b, 35W hızlı şarj desteği, USB-C ve ekran altı parmak izi sensörü gibi özelliklere de sahip.

Snapdragon 6 Gen 1 yonga setiyle güçlenen cihaz, Android 13 tabanlı MagicOS 7.2 ile çalışıyor. Toplam 185 gram ağırlığa sahip olan Honor'un yeni akıllı telefonu X9b'nin boyutları ise 163,6 x 75,5 x 7,98 mm olarak ölçülüyor. Renk seçenekleri arasında ise turuncu, siyah ve yeşil bulunuyor.