Honor X9B Modeli Yakında Türkiye'ye Geliyor

Çok yakında kullanıcıların beğenisine sunulması beklenen Honor X9B modeli için geri sayım başladı. Akıllı telefonun selefi gibi Türkiye'ye gelmesi beklenirken, kısa bir süre önce yaşanan bir gelişme modelin nasıl bir performans sunacağına dair önemli bilgiler veriyor.

Honor X9B Geekbench'te göründü

Yaklaşan Honor X9B, ALI-NX1 model numarasıyla Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. Akıllı telefon tek çekirdekli testlerden 936, çok çekirdekli testlerden ise 2 bin 774 puan almayı başardı. Böylece cihazın bazı teknik özellikleri ortaya çıkmış oldu.

Honor X9B modelinin Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 işlemciden güç alması bekleniyor. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 4x 2.2 GHz – Cortex-A78 ve 4x 1.8 GHz – Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Adreno 600 grafik birimine ev sahipliği yapıyor. Bunun dışında cihazın 12 GB RAM ile kullanıcı karşısına çıkacağını belirtelim. Tabii burada daha farklı opsiyonların olma ihtimalini de akıllardan çıkarmamak gerekiyor.

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Yaklaşan Honor X9B, ALI-NX1 model numarasıyla TDRA veri tabanında göründü. Liste akıllı telefonun teknik özellikleriyle ilgili herhangi bir detayı ortaya çıkarmasa da lansmanın çok yakında olduğuna işaret ediyor.

Honor X9A modelinin teknik özelliklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

ÖzellikDeğer Ekran6.67 inç OLED, 120 Hz yenileme, 800 nit parlaklık, 1080×2400 piksel çözünürlükİşlemciSnapdragon 695 5GRAM6/8 GBDepolama128/256 GBArka Kamera64 MP, 5 MP, 2 MPÖn Kamera16 MPBatarya5.100 mAh, 40W hızlı şarj

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