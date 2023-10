Honor X9B Modeli İçin Yeni Bilgiler Ortaya Çıktı

Honor'un çok yakında kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlandığı X9B modeli için yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Modelin selefi gibi Türkiye pazarına da giriş yapması beklenirken, kısa süre önce yaşanan bir gelişme lansmanın çok yakında olduğuna işaret ediyor.

Honor X9B TDRA veri tabanında göründü

Yaklaşan Honor X9B, ALI-NX1 model numarasıyla TDRA veri tabanında göründü. Liste akıllı telefonun teknik özellikleriyle ilgili herhangi bir detayı ortaya çıkarmasa da lansmanın çok yakında olduğuna işaret ediyor.

Honor X9b appears to be launching soon, receives the TDRA certification.#Honor #HonorX9b pic.twitter.com/Q6fZsnIWd2 — Mukul Sharma (@stufflistings) October 6, 2023

Cihaz geçtiğimiz günlerde aynı model numarasıyla IMDA veri tabanında ortaya çıktı. Böylelikle ürünün 5G bağlantılarını destekleyeceği belli oldu. Ürünün selefi Honor X9A şu an için ülkemizde Honor Türkiye garantili bir şekilde 10 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Öte yandan Honor X9B'nin de benzer bir fiyata sahip olması bekleniyor. Bunun dışında şu an için tanıtım tarihiyle ilgili herhangi bir detay mevcut değil. Ancak iddialara göre selefine benzer bir takvimi izleyecek ve 2023'ün sonları ya da 2024'ün başlarında tanıtılacak.

Honor X9A modelinin teknik özelliklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

ÖzellikDeğer Ekran6.67 inç OLED, 120 Hz yenileme, 800 nit parlaklık, 1080×2400 piksel çözünürlükİşlemciSnapdragon 695 5GRAM6/8 GBDepolama128/256 GBArka Kamera64 MP, 5 MP, 2 MPÖn Kamera16 MPBatarya5.100 mAh, 40W hızlı şarj

