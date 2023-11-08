Honor X9B Modeli Globale Gelecek

Honor, ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Honor X9B modeli BIS veri tabanında ortaya çıktı ve global lansmanın yakında gerçekleşeceği belirtiliyor. Akıllı telefonun teknik özellikleri ve tasarımı da açıklandı.

Honor, ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Çinli üretici geçtiğimiz haftalarda teknik özellikleriyle ve tasarımıyla orta segmente hitap eden Honor X9B modelini tanıttı. Son gelen raporlar akıllı telefonun arayı çok fazla açmadan globale geleceğini gözler önüne seriyor.

Honor X9B BIS veri tabanında ortaya çıktı

Yaklaşan Honor X9B modeli BIS veri tabanında ortaya çıktı. Liste akıllı telefonun herhangi bir özelliğini ortaya çıkarmazken, global lansmanın çok yakında olduğuna işaret ediyor. Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre önümüzdeki birkaç ay içinde konuyla ilgili önemli gelişmeler yaşanacak.

Honor X9B; 6,78 inç 1,5K çözünürlüklü 120 Hz tazeleme hızı sunan IPS LCD panele ev sahipliği yapıyor. Ayrıca 19,9: 9 ??en boy oranı ve 10 bit renk sunuyor. Akıllı telefon giriş segmentten farklı olarak delikli bir ekran tasarımına sahip.

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Akıllı telefon Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 işlemciden güç alıyor. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 4x 2.2 GHz – Cortex-A78 ve 4x 1.8 GHz – Cortex-A55 çekirdeklerinin yanı sıra Adreno 600 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Honor X9B teknik özellikleri

ÖzelliklerAçıklama Ekran6,78 inç, 1,5K çözünürlük, 120 Hz tazeleme hızı, IPS LCD panel, 19,9: 9 en-boy oranı, 10 bit renkİşlemciQualcomm Snapdragon 6 Gen 1, 4 nm mimari, 4x 2.2 GHz Cortex-A78 + 4x 1.8 GHz Cortex-A55, Adreno 600 GPURAM8/12 GB LPDDR4xDepolama256 GB dahili depolamaPil5.800 mAh, 35W hızlı şarjBağlantılarÇift SIM, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, USB-C, 3,5 mm ses girişiKameralarÖn kamera: 16 MP selfie kamera; Arka kamera: 108 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş, 2 MP makro sensörİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı Magic OS 7.2

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