Honor X9B: Honor'un Yeni Akıllı Telefonu Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz yıllarda Huawei ile yollarını ayıran Honor, yeni akıllı telefonu Honor X9B üzerinde çalışmalara başladı. Telefonun 5G desteğiyle geleceği doğrulandı ancak diğer teknik özellikler hakkında henüz detaylar açıklanmadı.

Geçtiğimiz yıllarda Huawei ile yollarını ayıran ve yoluna bağımsız bir üretici olarak devam eden Honor, geçen yıl piyasaya sürdüğü ve mayısta ülkemizde de satışa çıkan X9A'nun halefi üzerinde çalışmalara başladı. Kısa bir süre önce Honor X9B olarak adlandırılacağı öğrenilen akıllı telefonla ilgili ilk detaylar ortaya çıktı.

Honor X9B IMDA veri tabanında ortaya çıktı

Yaklaşan Honor X9B, ALI-NX1 model numarasıyla IMDA veri tabanında ortaya çıktı. Liste, telefonun 5G desteğiyle geleceğini doğrularken, geri kalan teknik özellikleriyle ilgili herhangi bir detayı sunmuyor.

Honor X9A şu an için ülkemizde Honor Türkiye garantili bir şekilde 10 bin TL'den satılıyor. Aynı şekilde halefinin de benzer bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Şu an için lansman tarihiyle ilgili herhangi bir detay yok. Ancak söylentilere göre selefine benzer bir takvimi izleyecek ve 2023'ün sonları ya da 2024'ün başlarında tanıtılacak.

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Honor X9A modelinin teknik özelliklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

ÖzellikDeğer Ekran6.67 inç AMOLED, 120 Hz yenileme, 800 nit parlaklık, 1080×2400 piksel çözünürlükİşlemciSnapdragon 695 5GRAM6/8 GBDepolama128/256 GBArka Kamera64 MP, 5 MP, 2 MPÖn Kamera16 MPBatarya5.100 mAh, 40W hızlı şarj

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