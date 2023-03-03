Orta segment kategorisinde yer alan Honor X9a, ince ve dayanıklı yapısıyla ilgi çekiyor. Honor X9a inceleme videosu ile sizlerleyiz.

Orta segment akıllı telefonlar kategorisinde yer alan Honor X9a, ince, şık ve dayanıklı gövde yapısıyla ilgi çekiyor. Honor X9a inceleme videosu ile sizlerleyiz.

Honor X9a inceleme

Qualcomm Snapdragon 695 5G işlemcisinden gücünü alan cihaz, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile kutusundan çıkıyor. 6.67 inç AMOLED ekranda 120 Hz yenileme hızı ve 800 nit parlaklık sunan Honor X9a, akıcı bir ekran deneyimi sunuyor.

Kamera tarafında 64 Megapiksel ana kamera, 2 Megapiksel ultra geniş açı kamera ve 2 Megapiksel makro kamera bulunuyor. Video tarafında ise ne yazık ki 4K kayıt özelliği yer almıyor. Cihaz sadece 1080p @30fps video kaydı yapabiliyor.

5.100 mAh batarya kapasitesi olan telefon 40W hızlı şarj özelliğine sahip. Ekran altı parmak izi sensörlü Honor X9a modelinin Türkiye fiyatı ise 10.999 TL olarak açıklandı.

Honor X9a teknik özellikleri

Ekran : 6.67 inç AMOLED, 120 Hz yenileme, 800 nit parlaklık, 1080×2400 piksel çözünürlük

İşlemci: Snapdragon 695 5G

RAM: 6/8 GB

Depolama: 128/256 GB

Arka Kamera: 64 MP, 5 MP, 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 5.100 mAh, 40W hızlı şarj