Honor X9a ile Yaz Aylarında Kesintisiz Teknoloji Deneyimi

Üst düzey teknoloji ile donatılan Honor X9a, yaz aylarında her an kullanıcılarının isteklerine cevap veriyor. Uzun ömürlü bataryası, canlı renk dinamiği ile geliştirilmiş ve darbelere karşı güçlendirilmiş OLED ekranı sayesinde kullanıcısı ile bütünleşiyor. 5.100 mAh bataryası ile 24 saat video oynatma süresi sunan Honor X9a, çift Hi-Res Gold sertifikasına sahip ses sistemi ile de kullanıcılarına etkileyici bir deneyim sunuyor.

Üst düzey teknoloji ile donatılan Honor X9a, yaz aylarında her an kullanıcılarının isteklerine cevap veriyor.

Honor açıklamasına göre, Honor X9a uzun ömürlü bataryası, canlı renk dinamiği ile geliştirilmiş ve darbelere karşı güçlendirilmiş OLED ekranı sayesinde kullanıcısı ile bütünleşiyor. Ekranında kullanılan güçlendirilmiş camıyla da gündüz kumsalda veya gece eğlencede, tatilde can sıkıcı tüm aksiliklere karşı tam koruma sağlıyor.

Honor X9a, 5.100 mAh bataryası ile 24 saat video oynatma süresi sayesinde uzun yolculukların dizi ve film keyfinde kesintisiz bir deneyim sunuyor. Çift Hi-Res Gold sertifikasına sahip ses sistemi ile kullanıcısını etkileyen Honor X9a, kablolu veya kablosuz kulaklıklar aracılığıyla da film keyfini yollarda bile maksimum boyutlara taşıyor.